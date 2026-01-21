EPPO u akciji: Istražuju Viktoriju Knežević iz stranke Centar

Ured europskog javnog tužitelja (EPPO) u suradnji s policijom započeo je jutros novu akciju zbog sumnje u malverzacije sa sredstvima iz fondova Europske unije.

U tijeku su pretresi i uhićenja na jugu Hrvatske.

Pod istragom bivša saborska zastupbica Centra

Kako je potvrđeno portalu Index, u središtu interesa istražitelja je bivša saborska zastupnica Viktorija Knežević. Knežević je odvjetnica i dubrovačka gradska vijećnica, a u saboru je bila od 16.05.2024. do 14.10.2025., kao zastupnica stranke Centar. U saboru je mijenjala Ivicu Puljka, a mandat joj je prestao polovinom listopada kad se Puljak, bivši gradonačelnik Splita, vratio u sabor.

U pitanju su, kako doznaje Index, bespovratna europska sredstva. Navodno je riječ o novcu za financiranje udruga, prema još nepotvrđenim informacijama do kojih je došao Index.

Ljudi bliski samoj Knežević navode kako su već neko vrijeme postojale informacije da se bivšu saborsku zastupnicu istražuje zbog sumnjivog izvlačenja novca iz EU fondova.