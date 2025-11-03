Marijana Puljak o incidentu u Splitu: "Šuta treba zaštititi građane i goste od šačice ekstremista"

Saborska zastupnica i predsjednica stranke Centar, Marijana Puljak, oštro je osudila večerašnji incident u Splitu, kada je skupina zamaskiranih mladića upala u prostorije Gradskog kotara Blatine-Škrape i prekinula otvorenje Dana srpske kulture, uzvikivajući fašističke parole.

„Najstrože osuđujemo večerašnji sramotan i nasilni ispad grupe zamaskiranih huligana koji su uz fašističke povike prekinuli otvaranje Dana srpske kulture u Splitu“, poručila je Puljak, istaknuvši da se u društvu sve češće normaliziraju mržnja, nasilje i fašističke tendencije.

Pozvala je nadležne institucije da reagiraju i poduzmu konkretne mjere kako se, kaže, „ovakav sramotan događaj više nikada ne bi ponovio“.

Puljak očekuje i jasnu reakciju Tomislava Šute, predsjednika Gradskog kotara Blatine-Škrape, te osudu napada koji se dogodio u gradskim prostorijama. „Gradska vlast ima najveću odgovornost kada je riječ o očuvanju vrijednosti na kojima je izgrađena naša zajednica. Tražimo da učine sve kako bi zaštitila građane Splita i naše goste od šačice ekstremista“, poručila je.

Na kraju je podsjetila da Split, kako je rekla, „uvijek bio grad kulture, različitosti i slobode – a ne grad straha i nasilja“.