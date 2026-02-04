Maraton pa maskenbal: Split sprema veliku karnevalsku završnicu

U Splitu se uskoro održava 26. Split Marathon, a nakon toga nas očekuju i maškare. Nije se u javnost još izlazilo s detaljima, no splitski gradonačelnik Tomislav Šuta najavljuje spektakl.

"15. veljače. kada maraton završi, bit će održan maskenbal u Splitu. Bit će to jedan veliki iskorak - susjedni gradovi i općine će se pridružiti. Očekujemo velik broj sudionika. Sve ide u sklopu maratona, očekuje nas dobra zabava, dobar iskorak za grad Split i mislim da će se sve pokazat da grad ima smisla za događaje, a između ostalih i za maškare", kazao nam je splitski gradonačelnik Tomislav Šuta.

Podsjetimo, događanja u okviru SPLIT MARATHONA počinju u petak, 13. veljače, s otvaranjem EXPO FUN ZONE u šatoru na istočnom dijelu Rive, a završavaju u nedjelju 15. veljače kada je na programu središnji dio – utrke Mazda 10K, Timska 10k, Maraton, Tommy polumaraton, dok je subota 14. veljače rezervirana za utrku Family RUN & FUN powered by Slobodna Dalmacija.