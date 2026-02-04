Uskoro će se u Splitu okupiti trkači iz cijelog svijeta: „Split Marathon nije samo sportski događaj – on je ogledalo grada, njegove energije i njegove otpornosti"

U hotelu Akademis FIT Split održana je konferencija za medije kojom je najavljena manifestacija 26. SPLIT MARATHON.

U organizaciji Sportskog kluba Split maraton od 13. do 15. veljače 2026. Split će i ove godine biti jedna od vodećih europskih trkačkih destinacija, istaknuto je na današnjoj konferenciji za medije na kojoj su, uz predsjednika Organizacijskog odbora 26. SPLIT MARATHONA Kristijana Sindika, prisustvovali: Tomislav Šuta, gradonačelnik grada Splita, Stipe Čogelja, zamjenik Župana Splitsko-dalmatinske županije, Alijana Vukšić, direktorica Turističke zajednice grada Splita, te Jurana Batovanja, zamjenica direktorice TZ Splitsko-dalmatinske županije, dr.sc. Frane Žuvela, dekan Kineziološkog fakulteta u Splitu te Andrej Vištica, profesionalni triatlonac, višestruki hrvatski i evropski prvak.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Događanja u okviru SPLIT MARATHONA počinju u petak, 13. veljače, s otvaranjem EXPO FUN ZONE u šatoru na istočnom dijelu Rive, a završavaju u nedjelju 15. veljače kada je na programu središnji dio – utrke Mazda 10K, Timska 10k, Maraton, Tommy polumaraton, dok je subota 14. veljače rezervirana za utrku Family RUN & FUN powered by Slobodna Dalmacija.

Kristijan Sindik, predsjednik Organizacijskog odbora 26. SPLIT MARATHON započeo je konferenciju za medije s posebnim entuzijazmom: „Split Marathon nije samo sportski događaj – on je ogledalo grada, njegove energije i njegove otpornosti. U posljednjih nekoliko godina suočili smo se s izazovima kakve nitko nije mogao predvidjeti: pandemijom, infrastrukturnim radovima, sigurnosnim i logističkim ograničenjima, ali i stalnim rastom očekivanja trkača iz cijelog svijeta. I upravo zato, svaki novi Split Marathon za nas predstavlja novi ispit – ali i novu priliku.“

Predsjednik Organizacijskog odbora dodatno je pojasnio višestruke promjene staza: „Ovogodišnje izdanje donosi određene promjene na stazama, prvenstveno zbog radova na Marjanu. Naglašavam da te promjene nisu kompromis, nego rezultat pažljivog planiranja s jednim ciljem: zadržati prepoznatljivu kvalitetu, sigurnost i doživljaj utrke. Staze su i dalje brze, atraktivne i maksimalno usklađene s urbanim i povijesnim identitetom Splita.“, ali i zanimljivu novost u organizaciji: „Još jedna važna novost je pokretanje tzv. charity programa. Po prvi put Split Marathon svoje humanitarno djelovanje usmjerava po uzoru na velike svjetske maratone – darivanjem startnih brojeva udrugama koje djeluju na području Splita i okolice. Time želimo jasno poručiti da maraton nije samo utrka, nego i platforma za solidarnost i društvenu odgovornost. U program su uključene udruge poput Bili tići – sportska udruga za osobe sa Downovim sindromom, Udruge Most, Udruga Lastavice, Centar za odgoj i obrazovanje Slava Raškaj kao i druge lokalne inicijative koje rade vrijedan posao u našoj zajednici.“

„I za kraj – ovogodišnji dolazak velikog broja trkača iz svijeta i preko 10 elitnih trkača s ponosom mogu reći da je Split Marathon postao međunarodni sportski brand“ rekao je Kristijan Sindik na kraju svoga izlaganja.

Tomislav Šuta, gradonačelnik grada Splita istaknuo je kako je SPLIT MARATHON više od sportskog događaja: „Split marathon već 26 godina povezuje sport, grad i ljude. Split i ove godine postaje velika pozornica sportskog duha, ustrajnosti i pozitivne energije koja nadilazi samu utrku. Posebno nas veseli što će i ove godine u našem gradu gostovati trkači iz brojnih zemalja, koji će Split upoznati na najljepši mogući način – trčeći njegovim ulicama, uz more i kroz povijest koja se ovdje živi svakoga dana. Grad Split snažno podupire organizaciju Split marathona te kontinuirano radi na tome da ovaj događaj protekne sigurno, kvalitetno i na zadovoljstvo svih sudionika i građana. Zahvaljujem organizatorima, volonterima i svima uključenima koji svojim predanim radom doprinose uspjehu ove manifestacije i njezinu stalnom razvoju. Pozivam Splićanke i Splićane da budu dio ove sportske priče – kao natjecatelji, navijači ili volonteri i da zajedno pokažemo otvorenost, energiju i srdačnost po kojima je naš grad prepoznatljiv. Svim trkačima želim puno uspjeha, dobre kilometre i lijepa sjećanja iz Splita.

Vidimo se 15. veljače – Split je spreman za još jedno veliko sportsko slavlje.“

U ime Splitsko-dalmatinske županije, održavanje SPLIT MARATHONA pozdravio je Stipe Čogelja, zamjenik Župana: „Splitsko-dalmatinska županija kontinuirano podržava Splitski marathon, događaj koji je prerastao nacionalne okvire, stavljajući nas ravnopravno na kartu s puno većim, važnijim i bogatijim središtima. Baš zbog toga, puno zalaganja, rada, truda i emocije je potrebno da bi se jedan događaj mogao nositi s takvom konkurencijom, a Split marathon sve to ima. Drago nam je kad se sport spaja s turizmom, stvarajući motiv dolaska mnogima i mimo naših klasičnih uzdanica mora i sunca, a kad je kulisa naš predivni Split - boljeg od toga nema“

Direktorica Turističke zajednice grada Splita Alijana Vukšić naglasila je kako SPLIT MARATHON mnogo više od sportske utrke: “On je snažna međunarodna platforma za promociju Splita kao grada sporta, održivosti i aktivnog mediteranskog načina života. Tisuće trkača i posjetitelja iz sve većeg broja zemalja svijeta svake godine dolaze u Split kako bi sudjelovali u jedinstvenom iskustvu koje spaja vrhunski sport, UNESCO-ovu baštinu i prirodnu ljepotu Mediterana. Ruta maratona, koja prolazi uz more i kroz povijesnu jezgru grada, simbolično povezuje prošlost i suvremeni, aktivni identitet Splita. Upravo takvi događaji jačaju sportski imidž grada koji je dao brojne svjetske prvake i potvrđuju Split kao autentičnu destinaciju za aktivni turizam tijekom cijele godine. Split marathon ima i snažnu stratešku vrijednost za održivi turizam. Privlači putnike visoke dodane vrijednosti – sportaše, rekreativce i njihove pratnje – koji u destinaciji ostaju duže, troše više i dolaze izvan glavne ljetne sezone. Time se direktno doprinosi ravnomjernijem turističkom razvoju i smanjenju sezonalnosti.“

„Manifestacija SPLIT MARATHON ima svoje posebno mjesto i značaj u promociji i razvoju turizma Srednje Dalmacije, potvrđujući da naša regija nudi nezaboravna iskustva izvan ljetne sezone“, naglasila je Jurana Batovanja, zamjenica direktorice TZ Splitsko-dalmatinske županije: „Split Marathon je događaj koji se trči kroz grad, njegovu povijest i energiju koju svi osjećamo. Sudionici ne dolaze samo zbog utrke, već zbog doživljaja Splita i naše županije na jedan poseban, autentičan način. Upravo ovakve manifestacije pokazuju koliko je naša destinacija živa i privlačna tijekom cijele godine te koliko sport može snažno prenijeti emociju, identitet i duh mjesta koji se pamti dugo nakon prolaska ciljne linije.“

Dekan Kinezološkog fakulteta u Splitu, dr.sc. Frane Žuvela, izrazio je zadovoljstvo ostvarenom suradnjom sa SPLIT MARATHON: „Kroz partnerstvo Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Splitu i Split marathona oko 150 studenata i nastavnika aktivno će sudjelovati u ovoj sportskoj manifestaciji kao volonteri, stručni suradnici i natjecatelji. Studenti Kineziološkog fakulteta bit će uključeni u različite organizacijske i operativne aktivnosti, dok će nastavnici sudjelovati kao predavači te pružati stručnu i znanstvenu podršku u području kineziologije. Dio studenata i nastavnika sudjelovat će i kao aktivni natjecatelji, dodatno promičući kulturu aktivnog i zdravog načina života, a u provedbu događanja bit će uključeni i studenti Fakulteta zdravstvenih znanosti koji će natjecateljima pružati osnovnu fizioterapijsku pomoć i podršku u oporavku nakon istrčanih utrka. Dodatnu logističku podršku osigurat će Studentski centar i Studentski zbor Sveučilišta u Splitu, koji će se pobrinuti za prehranu volontera. Sve ove aktivnosti potvrđuju snažno uključivanje akademske zajednice u ovaj veliki sportski događaj u gradu te, kako je istaknuo gospodin Sindik, otvaraju prostor za stvaranje novih mladih kadrova koji će u budućnosti preuzeti još značajniju ulogu u organizaciji i daljnjem razvoju Split marathon.“

Profesionalni triatlonac i višestruki hrvatski prvak Andrej Vištica istaknuo je kako je SPLIT MARATHON kroz godine izrastao u jednu od najvažnijih i najprepoznatljivijih cestovnih utrka u ovom dijelu Evrope, prepoznatu ne samo po kvalitetnoj organizaciji, već i po jedinstvenoj atmosferi grada: „Sudjelovao sam na Split Marathonu nekoliko puta – trčao sam polumaraton, a imao sam i čast biti pejser na maratonu. Svaki put, bez obzira na izmjene staza, Split ponudi nešto posebno. Trčanje kroz povijesnu jezgru grada, uz more i podršku publike, stvara doživljaj koji nadilazi samu utrku. Ta energija, spoj sporta, grada i ljudi, ostaje duboko urezana u sjećanje i uvijek me iznova podsjeti zašto volim trčanje i sport.“

26. SPLIT MARATHON U BROJKAMA

Vrijeme održavanja: od 13. do 15.2.2026.

Utrka Maratona 42 km: 15.2./09:00/(800 trkača)

Utrka Tommy polumaraton 21km: 15.2./09:00/(1700 trkača)

Mazda 10K, Timska 10K 15.2/09:35/(800 trkača)

Family RUN & FUN powered by SD - 5 km: 14.2/14:00/(400 trkača)

Family RUN & FUN powered by SD - 2 km: 14.2/15:30/(300 trkača)

Volonteri: 500

Organizacijski odbor: 15 članova

Dodatni poticaj trkačima duž cijele staze je organizirano navijanje i zabava za koju su ove godine zaslužni: Bili Tići - sportska udruga za osobe sa Downovim sindromom, zbor Marjanke, Mažoretkinje grada Splita, Grupa Blondy, PK Vjeverice iz Kotora, Bokeški maraton, DJ Duple, bubnjar Joško Radić, Promaja band, band Cortez, Limena glazba Žrnovnica, Klapa – klapa, Centar za odgoj i obrazovanje Slava Raškaj Split.

„SPLIT MARATHON“ kontinuirano podupiru Grad Split, Turistička zajednica grada Splita, Splitsko dalmatinska županija, Turistička zajednica Splitsko-dalmatinske županije, Hrvatska turistička zajednica, Ministarstvo turizma i sporta, Hrvatski atletski savez i HNK Hajduk.

Realizaciju manifestacije osiguravaju medijski partneri, sponzori i pokrovitelji:

Medijski partneri: Slobodna Dalmacija i Radio Dalmacija

Sponzori: Mazda Automobilia, Tommy, Compressport, Dukat, Ocelot, Coca – Cola HBC Hrvatska, Mall of Split, Hrvatska pošta, Smoki protein

Posebni pokrovitelji: Vodovod i kanalizacija, Čistoća Split, Promet Split, Split parking, Parkovi i nasadi, Splitska obala, Upravni odjel za komunalno gospodarstvo grada Splita, HNK Split, Park šuma Marjan, Lučka uprava Split, MUP RH PU – SDŽ.