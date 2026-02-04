Majka studentice koju je ubio bivši policajac progovorila o tuzi

Nakon što je bivšem policajcu Marku Smažilu, koji je nepravomoćno osuđen na 18 godina, produljen istražni zatvor, suđenje je - vraćeno na početak.
Kreće ispočetka? Srušena presuda u slučaju bivšeg policajca koji je ubio curu Mihaelu
Rješenje o produljenju istražnog zatvora izdao je Visoki kazneni sud.
Podsjetimo, Smažil je ukinutom presudom proglašen krivim za ubojstvo službenim pištoljem osječke studentice Mihaele Berak te osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 18 godina. Na tu presudu žalila se obrana, ali i tužiteljstvo.
"Mogu reći da mi treba snage, načina kako to sve shvatiti i prihvatiti. Vjerojatno kad dobijemo malo više informacija, slika će biti cjelovitija pa ćemo znati o čemu se radi. Vratili smo se nekom svom životu u ovoj tuzi u ovoj kući gdje nema naše Mihe. Gdje ova tuga s njom se ustaje, liježe i onda vam se sve te emocije i uspomene vrate", kazala je Mihaelina majka.