Kreće ispočetka? Srušena presuda u slučaju bivšeg policajca koji je ubio curu Mihaelu

Visoki kazneni sud je, po svemu sudeći, ukinuo presudu Marku Smažilu, bivšem policajcu PU osječko-baranjske koji je za ubojstvo 21-godišnje osječke studentice Mihaele Berak, u ožujku prošle godine na Županijskom sudu u Osijeku nepravomoćno osuđen na 18 godina zatvora. Smažilu će se stoga, vrlo je izgledno, ponovno suditi za Mihaelino ubojstvo. Iako s VKS-a još uvijek nisu objavili svoju odluku niti su je poslali strankama u postupku, ovakav zaključak može se izvesti iz činjenice da je vijeće ovog suda u četvrtak donijelo odluku da se Smažilu produlji istražni zatvor, piše Jutarnji list.

- U petak prijepodne dobili smo rješenje da je našem branjeniku produljen istražni zatvor, iz čega se pravno i logički može zaključiti da je presuda ukinuta i da će biti vraćena sudu na ponovno odlučivanje, odnosno ponovno suđenje. Tu odluku još nismo dobili, ali je, iz činjenice da je donesena nova odluka o istražnom zatvoru, za koju je prethodno otvoren novi spis, logično zaključiti da je donesena ukidajuća odluka, jer da je presuda potvrđena ili preinačena, onda se ne bi moralo ponovno odlučivati o istražnom zatvoru, rekao nam je Dražen Srb, branitelj optuženog Smažila.

Čeka se dostava odluke VKS-a

Srb je pojasnio da se nova odluka o istražnom zatvoru morala donijeti jer nisu prestali egzistirati uvjeti iz ranijih odluka suda i same optužnice, a prema kojima je bilo nužno da Smažil bude u istražnom zatvoru.

- No, sve ćemo točno vidjeti nakon što dobijemo odluku. Sjednica VKS-a na kojoj se odlučivalo o žalbi održana je 21. siječnja i bila je nejavna, a vijeće je nakon toga donijelo odluku koju sada moraju napisati i dostaviti strankama u postupku. Mi smo se, inače, žalili na prvostupanjsku presudu iz više razloga: na samu kvalifikaciju djela, na bitnu povredu postupka, pogrešno utvrđeno činjenično stanje, kao i na odluku o kazni, ali dok ne dobijemo pisani otpravak ne mogu govoriti o tome zbog čega je ukinuta – kazao je osječki odvjetnik.

Upit je Jutarnji list poslao i VKS-u, s kojeg su odgovorili kako se novootvoreni spis „odnosi na odlučivanje o mjeri istražnog zatvora” te da je „sjednica vijeća održana 21. siječnja 2026., te je u tijeku izrada odluke koja će biti objavljena na mrežnim stranicama Visokog kaznenog suda Republike Hrvatske nakon što se odluka otpravi strankama.”

Upucao je iz službenog pištolja

Podsjetimo, kobni događaj zbio se 20. rujna 2023. godine oko 22 sata u Smažilovu stanu u Osijeku, kada je policajac iz službenog pištolja ispalio hitac u Mihaelinu glavu i na mjestu je usmrtio. No, umjesto da je odmah pozvao policiju i Hitnu medicinsku pomoć, tada 27-godišnji policajac, koji se inače na sudu izjasnio kako se smatra krivim, ali ne za ubojstvo, već za prouzročenje smrti iz nehaja, odlučio je poduzeti radnje s ciljem prikrivanja kaznenog djela koje je počinio, pri čemu je prvo tvrdio da se djevojka sama upucala.

No, istraga je pokazala da je optuženi smireno i bez panike, nakon što je pucao, oprao ruke, zamijenio spremnik pištolja ili naknadno napunio spremnik koji je bio u pištolju te stavio na pranje svoju odjeću. Tek nakon što je sve to učinio, odlučio je prijaviti događaj, ali drugačije od onoga kako se stvarno zbilo. Prva osoba s kojom je telefonski o tome razgovarao bio je njegov otac. S njim je kontakt uspostavio u 22:07:39 sati i razgovarao jednu minutu. Prije toga je tri puta zvao Centar 112, u 22:03:31, 22:03:37 i 22:03:57, ali bez uspostavljene veze. Nakon razgovora s ocem uspostavio je vezu s Centrom 112 u 22:08:52. Poziv je trajao 1:42 minute. Tražio je dolazak hitne medicinske pomoći jer se „cura upucala s njegovim službenim pištoljem”. Potom je nazvao svog nadređenog u Postaji prometne policije Osijek i s njim razgovarao 45 sekundi.