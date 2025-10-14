Majka čiji sin ide u školu u kojoj je uboden dječak: "Poslao mi je poruku da..."

Kod srednje škole u Bedekovčini u utorak poslijepodne nožem je ozlijeđen jedan dječak, koji je helikopterom prebačen u bolnicu. Kako doznaje DNEVNIK.HR, do incidenta je navodno došlo tijekom obilježavanja Dana kruha, na koje je dječak donio kruh, špek i nož. Dok je iz šale vrtio vrećicu, iz nje je izletio nož i zabio se drugom dječaku u prsa.

DNEVNIK.hr je razgovarao sa ženom čiji sin ide u tu srednju školu, koji ju je nazvao nakon što se dogodio incident.

"Samo mi je poslao poruku da se ne brinem ako vidim vijest na portalima. Sve se dogodilo vani, ispred dvorane za tjelesni", rekla je.

Ozlijeđeni dječak je stabilno, izvijestio je reporter Dnevnika Nove TV Domagoj Mikić.

"Drugi dječak još uvijek nema status uhićene osobe niti uhićenika, policija još ne zna kako kvalificirati što se dogodilo", objasnio je reporter.