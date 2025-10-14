DETALJI UŽASA U HRVATSKOJ: "Moj sin je nožem slučajno ozlijedio prijatelja"

Kako je ranije objavljeno, jedna je osoba ozlijeđena kod srednje škole u Bedekovičini, nakon čega je prevezena u bolnicu helikopterom hitne medicinske službe.

Navodno se radi o nesretnom slučaju. Naime, u tijeku su Dani kruha, a jedan je učenik u vrećici donio u školu kruh, špek i nož. Dok je vrtio torbom, nož je izletio i ozlijedio drugog učenika.

Portal Zagorje.com razgovarao je s ocem učenika koji je imao nož u torbi.

"Mi roditelji dobili smo informaciju da su se naguravali i da mu je nož izletio iz vrećice", rekao je otac za Zagorje.com, dodavši kako su ozlijeđeni učenik i njegov sin prijatelji te da on to nikad ne bi namjerno napravio.

Isto tvrde i očevici. "Imao je nož u torbi i iz zezancije je udario kolegu, a nož je probio torbu", prepričavaju očevici nesreće za Zagorje.com.

Učenik (17) navodno je teže ozlijeđen što je zahtijevalo hitni transport u bolnicu. Službenih detalja još uvijek nema, a bit će poznati nakon policijskog očevida koji je upravo u tijeku.