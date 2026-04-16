Vozač Audia čak 740 puta uhvaćen u prebrzoj vožnji: Kamera ga snimila, pa postao neslavni rekorder

Voziti brže od ograničenja je problematično iz perspektive prometne sigurnosti, a rekli bismo, sve više sazrijeva i svijest da je to nekulturno, potpuno neprihvatljivo društveno ponašanje.

No činiti takvo što u blizini škole je vrijedno ozbiljne kazne, ali raditi to 74o puta…

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Uglavnom, vozač crnog Audija A6 je prošle i ove godine snimljen istom prometnom kamerom u američkom megalopolisu New Yorku čak 740 puta. Da, toliko puta je vozio prebrzo u blizini škole.

Ukupna visina kazni za navedenog vozača je veća od 50.000 eura (preračunato u odnosu na dolare).

Podatak je objavila arganizacija Transport Alternatives, a temelji se na informacijama gradskog ureda za financije, piše HAK revija. Dva vozača Mercedesa slijede na drugom i trećem mjestu s kaznama u visini 45 i 27 tisuća eura, također zbog prebrze vožnje…