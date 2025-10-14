FOTO I VIDEO Dječak (17) u školi uboden u prsa, prebačen je u Zagreb

Zagorska policija je na nogama nakon što im je Hitna pomoć nešto prije 13.30 sati dojavila kako imaju jednu ozlijeđenu osobu.

Iz PU krapinsko zagorske za Jutarnji kažu da je helikopter Hitne pomoći sletio u blizini škole u Bedekovčini u 13.50 sati te da su nešto prije toga od hitne medicine zaprimili dojavu o incidentu.

"Ozlijeđena osoba je prevezena helikopterom u zagrebačku bolnicu. Kvalifikaciju ozljeda nemamo još. Sve se istražuje, naši djelatnici su na terenu i obavljaju razgovore sa svima", kažu iz policije, javlja Jutarnji list.

Kako Jutarnji list neslužbeno doznaje, u sukobu su sudjelovala dvojica sedamnaestogodišnjaka. Ozlijeđeni mladić prebačen je helikopterom u KBC Zagreb s ubodnom ranom u predjelu prsa. Podvrgnut je hitnoj operaciji te je životno ugrožen.

"Nešto jako loše se dogodilo u Bedekovčini kod Srednje škole… helikopter, hitna i sve službe su na terenu!", objavljeno je na Facebook stranici Policija zaustavlja – Krapinsko-zagorska županija.

Roditelji mnogobrojne djece koja pohađaju navedenu školu kao i one djece koja se znaju igrati u blizini školskog objekta malo je reći da su uznemireni cijelom situacijom.

"Kad sam vidjela da nad mjestom kruži žuti helikopter Hitne, odmah je jasno svima da nije dobro. Nedugo zatim me je dijete nazvalo iz škole da mi kaže da je jedan učenik nastradao i da je uboden nožem, ali mi nije znao reći što se točno dogodilo jer da je nastao metež", priča za Jutarnji list jedna mještanka.

Druga stanovnica Bedekovčine nam, pak, kaže da po društvenim mrežama, raznim lokalnim grupama, čita informacije i da je užasnuta.

"Svatko nadopiše neku riječ, misao više i budem sve više zabrinutija. Jedna susjeda je rekla da se navodno to odvilo tijekom prakse odnosno da je jedan učenik donio od doma gablec i nož kojim si je rezao špek. Ali kako djeca nikada nisu mirna, tijekom igre je tom vrećicom s hranom navodno zamahnuo pa je iz vrećice izletio i taj vražji nož koji je ozlijedio drugog dječaka. Samo da taj dečko bude dobro i bez težih posljedica", rekla je druga mještanka.

U tijeku je policijski očevid na mjestu događaja. Prikupljaju se svi dokazi, obavljaju razgovori sa svjedocima očevicima, a ima li škola videonadzor koji je eventualno možda i snimio tragični događaj, nije poznato. U školu će, svakako, biti poslan i stručan tim kako bi se djecu pružila psihološka pomoć jer riječ je o situaciji, kako su rekli neki od mještana, koja je uznemirila sve.