Magistrala puna rupa i opasnih šahti: Nakon prozivke krenuli radovi, hoće li biti dovoljno?

Nakon što je Dalmacija Danas prije nekoliko dana objavila upozorenje čitatelja o iznimno lošem stanju Jadranske turističke magistrale na dionici između Stobreča i Omiša, čini se da se situacija ipak počela mijenjati.

Podsjetimo, čitatelj se redakciji obratio s nizom fotografija i opisom prometnice kojom svakodnevno prolaze deseci tisuća vozila, a koja je, prema njegovim riječima, godinama u sve lošijem i opasnijem stanju.

"Cijela cesta je iskrpljena i puna nesaniranih rupa i ulegnuća. Najkritičniji dijelovi su Podstrana, Bajnice, Jesenice i Duće – praktički cijela dionica", naveo je čitatelj, posebno upozorivši na rizike tijekom lošeg vremena.

"Cesta je jako opasna za vrijeme kiše jer dolazi do proklizavanja kotača. Kanali za odvodnju kišnice se ne održavaju pa cesta često bude puna vode i zemlje sa okolnih brda", istaknuo je, dodajući kako je gazni sloj asfalta izrazito istrošen, što smanjuje prianjanje i povećava rizik od prometnih nesreća.

Metalne šahte dodatno ugrožavaju promet

Dodatni problem, kako je naglasio, predstavljaju metalne šahte na području općine Dugi Rat. "One su nepropisno i neprofesionalno postavljene tako da ih vozači izbjegavaju, što dodatno ugrožava promet na toj dionici", upozorio je. Takvo izbjegavanje šahti često dovodi do naglih promjena trake i potencijalno opasnih situacija, osobito u sezonskim gužvama kada je promet na ovom području dodatno opterećen. Čitatelj je u svom obraćanju problematizirao i prioritete u održavanju cestovne infrastrukture, navodeći kako se, po njegovom mišljenju, pojedine manje prometne ceste u Splitsko-dalmatinskoj županiji redovito rekonstruiraju i asfaltiraju, dok jedna od najopterećenijih prometnica ostaje zanemarena.

Kao primjer naveo je dionicu Biorine – Cista Provo, koja je rekonstruirana s novim asfaltom i signalizacijom, kao i cestu Kreševo Brdo – Prpuša, koja je, kako kaže, od seoske prometnice postala gotovo brza cesta unatoč malom prometu. Prema njegovim riječima, dionicom Stobreč – Omiš dnevno prođe između 50.000 i 60.000 vozila, a unatoč tome, tvrdi, cesta je zanemarena već dva desetljeća. "Zanemarena je zadnjih dvadeset godina, koliko nam prezentiraju brzu cestu Stobreč – Omiš. Građani ovog područja nisu zaslužili ovakav loš odnos države i županije prema njima", poručio je.

Posebno je istaknuo i činjenicu da se u isto vrijeme cestarine povećavaju i do 40 posto, dok Jadranska turistička magistrala na ovoj dionici ostaje, kako kaže, zaboravljena.

Počeli radovi, ali hoće li biti dovoljno?

Ipak, čini se da se nakon objave nešto pomaknulo s mrtve točke. Na spomenutoj dionici uočeni su radnici i obavljaju se određene radnje na prometnici, što upućuje na to da su radovi barem djelomično krenuli. Što će se konkretno u narednim danima raditi i hoće li sve biti odrađeno na zadovoljstvo građana i u smislu veće sigurnosti prometa – ostaje za vidjeti.