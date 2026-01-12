Omišaninu prekipjelo, snimio tugu od ceste kroz Podstranu, Bajnice, Duće... "Zanemarena je zadnjih dvadeset godina, koliko nam prezentiraju brzu cestu Stobreč – Omiš"

Redakciji Dalmacije Danas obratio se čitatelj s nizom fotografija i opisom iznimno lošeg stanja Jadranske turističke magistrale na dionici između Stobreča i Omiša. Riječ je o prometnici kojom svakodnevno prolaze deseci tisuća vozila, a koja je, prema njegovim riječima, u sve lošijem i opasnijem stanju.

„Cijela cesta je iskrpljena i puna nesaniranih rupa i ulegnuća. Najkritičniji dijelovi su Podstrana, Bajnice, Jesenice i Duće – praktički cijela dionica.”

Posebno upozorava na stanje tijekom lošeg vremena.

„Cesta je jako opasna za vrijeme kiše jer dolazi do proklizavanja kotača. Kanali za odvodnju kišnice se ne održavaju pa cesta često bude puna vode i zemlje sa okolnih brda.”

Prema njegovim navodima, gazni sloj asfalta je izrazito istrošen, što dodatno smanjuje prianjanje vozila i povećava rizik od prometnih nesreća.

Problematične metalne šahte

Na području općine Dugi Rat dodatni problem predstavljaju i metalne šahte.

„One su nepropisno i neprofesionalno postavljene tako da ih vozači izbjegavaju, što dodatno ugrožava promet na toj dionici.”

Izbjegavanje šahti dovodi do naglih promjena trake i potencijalno opasnih situacija, osobito u gustoj sezonskoj gužvi.

Čitatelj upozorava i na, kako kaže, nelogičnosti u prioritetima cestovne infrastrukture.

„Dok se neke dionice u Splitsko-dalmatinskoj županiji koje po broju vozila spadaju u seoske ceste redovito održavaju ili se asfaltiraju cijele nove dionice, jedna od najopterećenijih cesta u Hrvatskoj je zanemarena.”

Kao primjer navodi dionicu Biorine – Cista Provo, koja je potpuno rekonstruirana s novim asfaltom i signalizacijom, kao i cestu Kreševo Brdo – Prpuša, koja je, kako kaže, od seoske ceste postala gotovo brza cesta, unatoč malom prometu.

„Jedna od najopterećenijih cesta u Hrvatskoj je zapostavljena”

Prema navodima čitatelja, dionica Stobreč – Omiš ima promet od 50.000 do 60.000 vozila dnevno, a unatoč tome:

„Zanemarena je zadnjih dvadeset godina, koliko nam prezentiraju brzu cestu Stobreč – Omiš. Građani ovog područja nisu zaslužili ovakav loš odnos države i županije prema njima.”

Posebno ističe da se u isto vrijeme cestarine povećavaju i do 40 posto, dok Jadranska turistička magistrala ostaje, kako kaže, zaboravljena.