Lovrić odgovorio Ivoševiću: "Glavinja jer politički gasne i ne živi više ko bubreg u loju"

Bojan Ivošević, bivši dogradonačelnik i nezavisni vijećnik s liste Centra u Gradskom vijeću Grada Splita, objavio je kako je "već poznato" da je gradonačelnik Tomislav Šuta "u nadzorne odbore i upravna vijeća postavio ljude bez ikakvih kriterija sukladno trgovini s koalicijskim partnerima".

Sada se oglasio i prozvani Dalibor Lovrić te odgovorio Ivoševiću.

"Tek što se duga pojavila nad gradom, dobio sam nekoliko poruka kako sam danas bio predmet Ivoševićevog spisateljskog genija na facebooku. Bivši Zamjenik, ne misleći kamo hita, a ne znajući što bi od svoje stare pljesnive nadutosti bez službenog automobila, u tom postu očajava, pa izlijeva sav jad i čemer, o tome kako je gradonačelnik Šuta izabrao baš mene za člana Upravnog vijeća, a zapravo glavinja jer politički gasne i naprosto više ne živi ko bubreg u loju. Nedavno me je, u istoj ekstazi, prijavio Dorhu za krivotvorenje dokumenata, jer mu je moja kandidatura za pročelnika potakla psihofizički simptom stresa.

Iako razumijem doličnu brigu za ćudoređe u kulturi i o tome kako se gradonačelniku Šuti omaklo imenovati mene na prijedlog koalicijskog partnera, Željka Keruma i njegovog GS, ovdje valja spomenuti brzojavno par suhih činjenica o mojim skromnim kompetencijama za taj posao: doktor sam znanosti, predavač na dvije sastavnice Sveučilišta, a područje kompetencija ide u rasponu od epistemologije, filozofije znanosti, filozofije jezika, estetike. Studirao sam povijest umjetnosti i likovne umjetnosti. Nešto sam o tome i pisao i objavio. Uz to sam slikar sa nekoliko izložaba o kojima su svoje osvrte dali znalci naše povijesti umjetnosti. (Kečkemet, Rismondo, Prijatelj) Objavljivao sam i likovne kritike, nešto publicističkih osvrta. Nije na odmet napomenuti da sam u gradskoj upravi desetljećima bio nadležan za praćenje rada Knjižnice MM i izdavaštva te izložbene i galerijske djelatnosti.

Međutim, bivši Zamjenik to ne spominje nego mu je jedini odušak za kritiku činjenica da sam bio pod sankcijama građevinske inspekcije i suda u sporu koji je trajao 13 godina, a u odnosu na renoviranje mog privatnog stana (a ne tatinog gradskog) te u sudskom sporu sa njihovim prijateljem i Puljkovim stranačkim invalidom Baričićem za kojega sam napisao da je opscen tip koji je onanirao pred ekranom bodreći neke Srbijanke da dođu u Split, da će im on i Bojan naći posao, ali prije toga da im poližu sladoled, jer tako će mlada vlast dostojno ući u njih. Također sam ga nacrtao pa je i karikatura također postala problem. I sve to dok je Zamjenik obrađivao u službi blisku suradnicu komunalnim coitusom interruptusom. No, najvažnije, sudac u oba spora je bio isti sudac, Saša Marjan.

Naposljetku, prigovara mi se rad u hotelu Corner kod Željka Keruma. A to je bio sjajan, dinamičan i dobro plaćen posao sa silnim privilegijama, prožet brojnim lijepim iskustvima i poznanstvima. Željko je bio sjajan poslodavac, prijatelj, dobar čovjek kojemu ću vječno biti zahvalan. Samo da čovjek doživi dōmo arigatō gozaimasu mlade Japanke u negližeu, kojoj sam tijekom noći regulirao grijanje ili poznanstvo duge razgovore s osobnim liječnikom Ugandskog ljudoždera i diktatora Idi Amina Dade već bi bilo dovoljno za silno duševno sladostrašće.

Uostalom, volio bih upoznati sve one članove vijeća koji mi mogu parirati svojom kakvoćom bitne kulturne značajnosti, pokloniti im se i od njih nešto naučiti. Nadam se da takvih u ovom i drugim vijećima ima u izobilju", stoji u objavi.