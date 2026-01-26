Ivošević: "Šuta u Upravno vijeće knjižnice imenovao 'Kerumovog noćnog čuvara', tražim hitnu smjenu"

Bojan Ivošević, bivši dogradonačelnik i nezavisni vijećnik s liste Centra u Gradskom vijeću Grada Splita, objavio je kako je "već poznato" da je gradonačelnik Tomislav Šuta "u nadzorne odbore i upravna vijeća postavio ljude bez ikakvih kriterija sukladno trgovini s koalicijskim partnerima".

Ivošević navodi da je, unatoč ranijim odlukama, očekivao barem osnovni standard u imenovanjima.

"Unatoč tome što je odustao od toga da ljudi koji nadziru tvrtke i ustanove imaju određenu razinu obrazovanja očekivao sam da će zadržati minimum dostojanstva, ali koliko god moja očekivanja od Tomislava Šute bila niska on me uvijek uspije nanovo iznenaditi i iskopa novo dno za dotaknuti", poručio je.

Imenovanje u Upravno vijeće knjižnice

U objavi ističe da je u Upravno vijeće Gradske knjižnice Marko Marulić imenovana osoba koju opisuje kao "Kerumovog čovjeka".

"U Upravno vijeće Gradske knjižnice Marko Marulić imenovao je Kerumovog čovjeka koji radi kao noćni čuvar u Kerumovom hotelu", navodi Ivošević, dodajući i tvrdnju da je ta osoba "prije toga… dobila otkaz u Gradskoj upravi jer je pravomoćno osuđen za kazneno djelo protiv javnog reda (skidanje službenog pečata DIRH-a)".

Ivošević u nastavku objave iznosi i dodatne tvrdnje o drugoj presudi.

"Da bi nakon toga bio još osuđen za kazneno djelo uvrede kada je osobu s invaliditetom vrijeđao vezano uz njeno zdravstveno stanje", stoji u njegovoj objavi.

Traži ispriku i hitnu smjenu

Zaključno, Ivošević imenovanje ocjenjuje skandaloznim te traži reakciju gradske vlasti.

"Ovakvo imenovanje skandalozno je na nekoliko razina i očekujem javnu ispriku Tomislava Šute te hitnu smjenu navedene osobe iz Upravnog vijeća Gradske knjižnice Marko Marulić", poručio je.

Pozvao je i udruge osoba s invaliditetom da se uključe: "Nadam se da će i udruge osoba s invaliditetom reagirati na činjenicu da gradonačelnik u Upravna vijeća imenuje osobe koje vrijeđaju druge na temelju njihovog invaliditeta."