Legenda Hajduka komentirao pobjedu na Drosini: "Svi mogu biti zadovoljni"

Hajduk je na Drosini pobijedio Istru rezultatom 3:0. Mrežu domaćina načeo je Almenia, a potom je Michele Šego dvaput matirao vratara domaćih, Kolića.

Dobro je igrala momčad bijelih, posložena rukom trenera Gonzala Garcije, kojeg su domaći navijači dočekali pomalo ružno — transparentom s njegovom slikom na novčanici od 0 eura, još uvijek razočarani odlaskom ovog trenera koji je u proteklom prvenstvu vrlo uspješno vodio Istru, a ovog se ljeta otisnuo put Poljuda.

Nazvali smo Damira Maričića Makija, prvotimca bijelih s kraja sedamdesetih i početka osamdesetih. Stari je to naš sugovornik na ovoj cesti hajdukologije i hajdučkih uspomena. Godinama živi u švicarskom Baselu, odakle se ponekad kao dopisnik javi za Sportske novosti s pokojom viješću ili novinarskim tekstom.

Velika je to nada nekad bila – trebao je naslijediti Juricu Jerkovića u bijeloj desetki. Igrač fine tehnike. Pamtimo ga po onom zadnjem korneru u zadnjoj minuti one legendarne utakmice četvrtfinala Kupa prvaka protiv Hamburgera, i po velikom Tomislavu Iviću, koji je dotrčao do korner zastavice gestikulirajući i vičući: “Maki, Maki, pogodi Boru!”

Uvijek se Maričić rado odazove na okupljanja starih igrača i brojne Hajdukove obitelji. Tako je doletio iz Basela i prošlog proljeća, kada je nogometni entuzijast Denis Pavlović, predsjednik MNK “Torcida Biberon”, okupio igrače Hajduka koji su nastupili u toj legendarnoj i opjevanoj utakmici.

I eto, naravno, Maričića i danas u Puli, gdje je svaki put, kao Puležanin i hajdukovac, kad igraju njegovi Istra i Hajduk. Okupi se tu tradicionalno i njegovo staro društvo iz Splita, od kojih su neki i suigrači iz juniorskih dana. Pa onda zajedno na Drosinu uživati u nogometu, a danas se stvarno uživalo.

“Hajduk je konačno odigrao superofenzivno, otvoreno i efikasno, svi hajdukovci mogu biti zadovoljni. Sredinom terena dominirali su Pukstas, Pajaziti i Krovinović, oni su napravili razliku, i pobjeda bijelih je zaslužena. Hajduk je momčadski odigrao izvanredno. Samo tako treba dalje.”

Nadamo se, Maki, da će bijeli brod i dalje ovako broditi, i da ćeš navratiti do Poljuda. Još pamtimo onaj tvoj posljednji korner iz epske utakmice s Hamburgerom.