Lažna vijest o napadu na časnu sestru. Šuta je prozvao Tomaševića i udruge za zaštitu ženskih prava, pa se ispričao: "Žao mi je što sam u dobroj namjeri nehotice prozvao druge zbog izostanka reakcije"

Zagrebačka policija objavila je da je časna sestra, koja je tvrdila da ju je na ulici napao nepoznati muškarac, lažno prijavila napad. Nakon kriminalističkog istraživanja utvrđeno je da je 35-godišnjakinja sama sebi nanijela ozljedu nožem koji je prethodno kupila u trgovini u Zagrebu.

Policijska uprava zagrebačka podsjeća da je javnost u petak izvijestila o ozljeđivanju žene, zbog čega je pokrenuto opsežno kriminalističko istraživanje. Policajci su odmah po dojavi razgovarali s više osoba i proveli niz mjera radi utvrđivanja svih okolnosti.

Tomislav Šuta, gradonačelnik Grada Splita, u subotu je prozvao Grad Zagreb i gradonačelnika Tomislava Tomaševića zbog, kako je naglasio, izostanka reakcije, kao i udruge za zaštitu ženskih prava te ostale aktiviste. Sve je to napisao na Facebooku, misleći da je časna sestra napadnuta, a danas se ispostavilo da je sama sebi nanijela ozljedu nožem.

Nazvali smo gradonačelnika Šutu i on se ispričao zbog svoje objave i reakcije.

"Komentirajući vijest o napadu na časnu sestru, koju su prošlog tjedna objavili brojni hrvatski mediji, reagirao sam kao i mnogi drugi. Sada, kada je policija rasvijetlila okolnosti događaja i utvrdila da do napada nije došlo, žao mi je što sam, u dobroj namjeri, nehotice prozvao druge zbog izostanka reakcije. Časnoj sestri Mariji želim mir i što brži oporavak", kazao nam je gradonačelnik Šuta.

Podsjetimo, kako se doznaje, časna je sestra liječnicima rekla da je ozlijeđena u Ulici Ivane Brlić-Mažuranić, ali nije mogla sa sigurnošću potvrditi je li se to dogodilo kod kućnog broja 68 ili 86. Navela je da je šetala gradom kada ju je nepoznata osoba ubola nožem. Također je tvrdila da ju je ta osoba pokušala ubosti ukupno tri puta.

Kasnije se društvenim mrežama proširila tvrdnja da je časnu sestru napao strani radnik ili migrant, pritom navodno uzvikujući "Allahu ekber".

"S obzirom na to da su pojedini mediji objavili neprovjerene i netočne informacije o napadu nepoznatog muškarca na časnu sestru, ističemo da su se takvi navodi kriminalističkim istraživanjem pokazali neistinitima. Budući da u ovom slučaju nisu utvrđena obilježja kaznenog djela počinjenog na štetu 35-godišnjakinje, u potpunosti demantiramo takve navode koji su se pojavili u dijelu medija", poručili su iz zagrebačke policije.