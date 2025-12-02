Policija razotkrila: Časna sestra lažno prijavila napad, sama sebi nanijela ozljede nožem

Policija je objavila da je časna sestra koja je tvrdila da ju je na ulici napao nepoznati muškarac - lažno prijavila napad. Nakon kriminalističkog istraživanja utvrđeno je da je 35-godišnjakinja sama sebi nanijela ozljedu nožem koji je prethodno kupila u trgovini u Zagrebu.

Policijska uprava zagrebačka podsjeća da je javnost u petak izvijestila o ozljeđivanju žene, zbog čega je pokrenuto opsežno kriminalističko istraživanje. Policajci su odmah po dojavi razgovarali s više osoba i proveli niz mjera radi utvrđivanja svih okolnosti.

Jučer, dan nakon što je otpuštena iz bolnice, 35-godišnjakinja je u policiji podnijela kaznenu prijavu tvrdeći da ju je ranio nepoznati počinitelj koji joj je prišao na ulici i ozlijedio je nožem. Nakon pregleda u bolnici utvrđene su joj lakše ozljede, piše Index.

Bit će kazneno prijavljena

Tijekom daljnjeg rada policija je došla do operativnih saznanja koja su upućivala na moguću neistinitost prijave. Intenzivnim provjerama utvrdili su da je žena lažno prijavila kazneno djelo kako bi policiju dovela u zabludu, iako je znala da je lažno prijavljivanje kazneno djelo.

Istraživanjem je potvrđeno da je ozljedu zadala sama sebi nožem koji je ranije kupila. Zbog utvrđenog, policija će protiv 35-godišnjakinje podnijeti kaznenu prijavu nadležnom Općinskom kaznenom državnom odvjetništvu zbog sumnje u kazneno djelo lažnog prijavljivanja.

Nakon što je potvrđeno da se radi o samoozljeđivanju, policijski službenici pozvali su hitnu medicinsku pomoć. Po odluci liječnice, žena je prevezena u odgovarajuću zdravstvenu ustanovu radi daljnje skrbi.

"U cijelosti demantiramo navode pojedinih medija"

"S obzirom na činjenicu da su u pojedinim medijima objavljeni neprovjereni i netočni navodi o napadu nepoznate muške osobe na časnu sestru, ovim putem naglašavamo kako su se kriminalističkim istraživanjem pokazali netočnima.

Kako u konkretnom slučaju nisu ostvarena obilježja počinjenja kaznenog djela počinjenog na štetu 35-godišnjakinje, ovom prilikom u cijelosti demantiramo takve navode pojedinih medija", zaključili su iz zagrebačke policije.

Širila se informacija da ju je napao strani radnik ili migrant

Prema izvorima, časna sestra je liječnicima ispričala kako je ozlijeđena u Ulici Ivane Brlić Mažuranić, no nije bila sigurna je li se to dogodilo kod kućnog broja 68 ili 86. Tvrdila je kako je hodala gradom te da ju je nepoznata osoba ubola nožem. Uvjeravala je kako ju je osoba pokušala ubosti ukupno tri puta.

Društvenim mrežama naknadno se proširila informacija da je časnu sestru napao strani radnik ili migrant i to uz povike "Alahu ekber". Od trenutka te objave rasplamsala se žestoka javna polemika.