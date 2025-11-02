Krvnički faul u Koprivnici i jedan od najbržih crvenih ikad u HNL-u: "Ubio je čovjeka"

Nogometaši Hajduka kiksali su kod Slaven Belupa u Koprivnici odigravši tek 0-0 u susretu 12. kola HNL-a. Ipak, novim bodom ponovno su se odvojili na vrhu ispred Dinama koji je u subotu pobijedio Rijeku u derbiju 2-1. Splićani (26) sada imaju bod više od najvećeg rivala (25).

Hajduk nije iskoristio niti igrača više kojeg je imao posljednjih 16 minuta (sedam minuta sudačke nadoknade).

Naime, pred kraj dvoboja dogodio se jedan od najbržih crvenih kartona u povijesti HNL-a. Napadač Slavena Andrija Filipović ušao je u igru u 80. minuti i na terenu proveo svega jednu minutu, piše 24sata.

Krvnički je faulirao Bambu, toliko da se i domaća klupa uhvatila za glavu nakon nesmotrenog poteza svojeg nogometaša. Faul Filipovića bio je brutalan, crveni opravdan, i sva sreća je da Bamba nije teže nastradao.

Usporena snimka pokazala je da je Filipović u krilnog napadača Hajduka ušao silovito u predjelu koljena, a i komentator MAXSporta Andrija Cmrečnjak nije se mogao načuditi potezu napadača 'farmaceuta'.