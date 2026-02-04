Krao parfem u Bipe pa pretukao radnice!

Prema pisanju Jutarnjeg lista u centru Zagreba, na križanju Ilice i Frankopanske ulice, utorak ujutro je došlo do, kako opisuju očevici, brutalnog napada na radnicu Bipe.

Sada se oglasila policija s detaljima:

Jučer 3. veljače oko 9 sati u Centru u Ilici u trgovini, 28-godišnjak je uzeo parfem s police i krenuo prema izlazu gdje su ga uočile dvije zaposlenice (39, 30) te pokušale zaustaviti blokirajući izlaz iz trgovine. Dolaskom do njih, na izlazu, 28-godišnjak ih je obje tjelesno napao u cilju bijega iz trgovine te je 30-godišnjakinju lakše ozlijedio i uspio pobjeći iz trgovine.

Ozlijeđena 30-godišnja zaposlenica je potrčala za 28-godišnjakom te su ga na ulici, nedaleko od trgovine, u daljnjem bijegu spriječili policijski službenici.

Oni su, naime, pri svojim redovnim postupanjima bili prisutni na području Centra, a reagirali su na zapomaganje i ozlijeđene zaposlenice i jednog građanina koji su trčali za muškarcem.

U istoj ulici gdje se nalazi trgovina iz koje je pobjegao, policijski službenici su ga uhitili i doveli u službene prostorije na kriminalističko istraživanje.

Zaposlenicama, liječnička pomoć pružena je na mjestu događaja, izvijestila je nadležna PU.