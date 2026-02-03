Pljačka usred bijela dana: "Razbojnik prebio radnicu Bipe i pobjegao, a ona, cijela izranjavana, trčala je za njim!"

U centru Zagreba, na križanju Ilice i Frankopanske ulice, jutros je došlo do, kako opisuju očevici, brutalnog napada na radnicu Bipe.

- Bilo je jezivo, muškarac je napao radnicu Bipe i udarao ju šakama. Čak joj je razbio i mobitel. Taksisti su trubili, nitko se nije usudio prići. Zatim je krenuo bježati Ilicom, a izranjavana radnica ga je lovila. Na kraju su ga zaustavili prolaznici i zadržali do dolaska policije, ispričao je jedan od očevidaca.

Iz policije su potvrdili incident i kažu da je očevid u tijeku te da će više detalja biti poznato nakon njegova završetka.

- Dobili smo dojavu oko 9.10 sati, najvjerojatnije je došlo do krađe. Još se utvrđuju sve okolnosti i ne možemo iznositi više detalja, poručuju iz policije, javlja Jutarnji list.