Konačno poznato kojeg se intenziteta "livanjski" potres mogao osjetiti u Splitu i ostatku Dalmacije

Potres magnitude 4,4 koji je danas u 17 sati i 31 minutu pogodio područje Livna osjetio se i diljem Hercegovine i Dalmacije, no prema procjenama ShakeMap-EU karte EMSC-a riječ je uglavnom o umjerenom podrhtavanju bez mogućnosti nastanka štete.

Prema prikazu intenziteta na EMS ljestvici, najveći dio srednje Dalmacije našao se u zoni intenziteta II–III stupnja. To znači da je potres bio slabo osjetan – dio građana mogao je primijetiti lagano podrhtavanje, osobito u višim katovima zgrada ili u mirnijim uvjetima, dok ga mnogi nisu ni registrirali.

Na području Splita potres je, prema karti, dosegnuo upravo taj intenzitet II–III stupnja. U praksi to obično znači kratkotrajno i blago podrhtavanje koje se može zamijeniti s osjećajem vibracije ili prolaska težeg vozila, bez ikakvih posljedica na objekte.

Sličan intenzitet zabilježen je i duž većeg dijela obale – od šibenskog do makarskog područja. Na pojedinim lokacijama u dalmatinskoj Zagori, bliže epicentru, intenzitet je bio nešto izraženiji, lokalno u rasponu III–IV stupnja. U tim uvjetima potres se već jasnije osjeća u zatvorenim prostorima, može izazvati lagano zveckanje posuđa ili pomicanje lakših predmeta, ali i dalje bez značajnijih učinaka.

Podsjetimo, EMS ljestvica opisuje stvarne učinke potresa na ljude i objekte. Intenziteti II i III ubrajaju se u slabe potrese, dok se tek od viših stupnjeva mogu očekivati eventualne materijalne posljedice.

Današnji potres tako je u Dalmaciji imao isključivo osjetni karakter, bez prijavljenih šteta, što je u skladu s udaljenošću od epicentra i umjerenom magnitudom događaja.