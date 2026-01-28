KOMENTARI POD POVEĆALOM Omiška obilaznica: Ugovor potpisan, trasa "bez promjene" – što kažu Bauk, Bogdanović i Nimac Kalcina?

Dalmacija Danas u rubrici "Komentari pod povećalom" u 2026. godini dva puta mjesečno odabire jednu od najaktualnijih tema iz proteklih dana u Splitu i Splitsko-dalmatinskoj županiji, a na nju reagiraju trojica političara svojim komentarima. Njihovi odgovori pokazuju kako razmišljaju o važnim društvenim pitanjima, a na kraju članka čeka vas i anketa: čiji je komentar, prema vašem mišljenju najbolji?

"Komentari pod povećalom" donose pregled različitih stavova, propituju političke odluke i otvaraju prostor da i vaš glas postane dio rasprave.

Omiška zaobilaznica ponovno je pod povećalom – ne samo zbog potpisanog ugovora vrijednog 85 milijuna eura (bez PDV-a) za dionicu Dugi Rat – Omiš, nego i zbog jasne ranije poruke Hrvatskih cesta da se "ne razmatra promjena cjelovitog projektnog rješenja trase", iako su istodobno u tijeku dodatne stručne analize ključnog spoja obilaznice prema autocesti A1. U takvom okviru – između želje da se projekt napokon pokrene i bojazni dijela javnosti da se neka pitanja rješavaju usput – postavlja se niz konkretnih dilema: je li trebalo ugovor potpisati odmah i radove izvoditi po postojećem projektu, ili prije toga osigurati širu javnu raspravu i eventualnu reviziju rješenja (trase i/ili spoja na A1)? Kad građani Splita, Omiša i šire Dalmacije realno mogu očekivati dovršetak i puštanje dionice u promet – i imaju li najavljeni rokovi, uključujući 42 mjeseca radova, smisla u praksi? I naposljetku: što politički predstavnici mogu i moraju učiniti da projekt bude transparentan, kontroliran i izveden u razumnom roku – od inicijativa i zaključaka do javno dostupnog nadzora, preciznih rokova i jasne odgovornosti?

Kako bismo čuli različite poglede na ovu temu, ovog smo tjedna za mišljenje pitali političare iz Splitsko-dalmatinske županije: Arsena Bauka, vijećnika SDP-a u Skupštini Splitsko-dalmatinske županije, Ivana Bogdanovića, vijećnika HDZ-a u Skupštini Splitsko-dalmatinske županije te Martinu Nimac Kalcinu, vijećnicu HGS-a u Skupštini Splitsko-dalmatinske županije.

Arsen Bauk, vijećnik SDP-a u Skupštini Splitsko-dalmatinske županije:

- Riječ je o projektu od velikog javnog interesa koji se priprema već dugi niz godina, zbog čega je razumljivo da u ovoj fazi postoje različita mišljenja i zabrinutosti dijela građana. Zabrinutost onih uz čije kuće prolazi trasa ne samo da je razumljiva, nego i očekivana, te ju nije moguće otkloniti pukom konstatacijom da je "procedura provedena". Upravo kod ovako složenih infrastrukturnih projekata nužno je zadržati ravnotežu između potrebe za napretkom i obveze da se uistinu saslušaju argumenti struke i lokalne zajednice, osobito kada projekt ima trajne posljedice za prostor i svakodnevni život. Javna rasprava i transparentno informiranje građana ne bi smjeli biti shvaćeni kao usporavanje projekta, nego kao način da se izbjegnu problemi koji se inače rješavaju tek kad bageri već dođu na teren. Posebno je važno da se prije puštanja ceste u promet provedu sve mjere zaštite od buke i onečišćenja, a ne da se one naknadno objašnjavaju kao tehnički detalji. Potpis ugovora temelji se na važećoj dokumentaciji, ali istodobno slušamo da dodatne stručne analize, osobito vezane uz spoj na autocestu A1, još traju. To legitimno otvara pitanje jesu li sve ključne odluke donesene u fazi planiranja ili se dio njih prešutno prebacuje u fazu izvođenja, što u hrvatskoj praksi često ima predvidive posljedice. Podrška potpisu ugovora značila bi bianco-podršku cjelokupnom rješenju, dok bi uskraćivanje podrške značilo višegodišnju odgodu projekta. U takav izbor između ne želim ulaziti. Ugovor je potpisan i sada je važnije pratiti kako se provodi, nego naknadno raspravljati o onome što je već trebalo biti razriješeno. Rokove primam na znanje, uz napomenu da su u Hrvatskoj često ambiciozniji na papiru nego na terenu. Kako vjerujem da će moja stranka u zadnjoj trećini tog roka preuzeti odgovornost za vođenje države, tada će postojati i jasna politička odgovornost da se ovaj projekt privede kraju u skladu s preuzetim obvezama. Kao politički predstavnik inzistirao bih na redovitom, javno dostupnom nadzoru projekta, jasnim rokovima i precizno definiranim odgovornostima, jer se samo tako može izbjeći da se odgovornost, kao i prečesto, na kraju razvodni.

Ivan Bogdanović, vijećnik HDZ-a u Skupštini Splitsko-dalmatinske županije:

- Zaposlen sam u Splitu te se zbog činjenice da se kući moram vraćati linijom broj 68 svakodnevno vozim dionicom Split – Omiš, a zatim cestom preko Gata do svojih Seoca. Veselim se što će se konačno riješiti gorući infrastrukturni problem koji hrvatsku javnost muči u ljetnim mjesecima, a nas s omiškog područja 365 dana u godini. Vjerujem da su Hrvatske ceste, u koordinaciji s Vladom Republike Hrvatske, odabrale najpovoljnije rješenje. Jer, ja kao laik mogu samo vjerovati struci, ali isto tako razumijem da dio javnosti ima skepsu prema navedenoj trasi, pogotovo zato što predvodnici tog pokreta dolaze iz sustava prometnih znanosti. Već dugi niz godina traju rasprave o obilaznici, trasi i benefitima koji će doći izgradnjom iste, tako da se ne može reći da o ovom pitanju nije bilo javne rasprave. Što se rokova tiče, vjerujem da će biti ispoštovani jer, kada smo na rješenje ovog problema čekali sve ove godine, strpit ćemo se i naredna 42 mjeseca. Dodatni razlog zbog kojeg podržavam potpisivanje navedenog ugovora jest činjenica da je Omiš kroz državne investicije trenutno pretvoren u veliko gradilište te da svi projekti idu svojom dinamikom. Ovim će se ugovorom zaokružiti niz projekata koji će podignuti kvalitetu života na ovom području. Siguran sam da su nadležne stručne službe na vagu stavile i argumente protivnika trase te odabrale najadekvatnije rješenje. Nama kao zainteresiranoj javnosti ostaje pratiti razvoj projekta i vjerovati struci, uz nadu da će, bude li potrebe, biti napravljene projektne preinake. Također, siguran sam da će se pronaći rješenje kako bi Omiš dobio funkcionalan spoj s A1, što će dodatno revitalizirati cijelo područje.

Martina Nimac Kalcina, vijećnica HGS-a u Skupštini Splitsko-dalmatinske županije:

- Glavno načelo djelovanja svakog dužnosnika moraju biti interesi i zadovoljstvo lokalnog stanovništva, kao i dosljedno obavljanje poslova od općeg interesa i za javno dobro. U situacijama u kojima se javlja nezadovoljstvo određenog dijela građana – neovisno o tome radi li se o manjem ili većem postotku stanovništva u odnosu na cjelokupno područje – smatram nužnim da se bez odgode organiziraju radni sastanci između predstavnika stanovnika i odgovornih osoba uključenih u izradu projekta, kako bi se pokušalo pronaći rješenje prihvatljivo za većinu uključenih strana. Argument da se na projektu radi deset godina, da je u planu gotovo trideset te da bi svako dodatno zaustavljanje značilo odgodu već daleko odmaklog projekta, može biti razumljiv, ali ne može i ne smije biti jedini kriterij odlučivanja. Riječ je o izuzetno važnom projektu, ne samo za svakodnevni život naših sugrađana, nego i za dugoročni gospodarski razvoj cijele regije. Privremeno stavljanje projekta u mirovanje na mjesec ili dva, kako bi se još jednom zajednički sagledala cjelokupna situacija, ne bi smjelo značajno ugroziti niti unazaditi projekt koji se ionako razvija više od desetljeća. U tom razdoblju trebalo bi u hitnom postupku održati sastanke nadležnih institucija, struke i predstavnika stanovnika. Ako se pritom utvrdi da postoji realna mogućnost izmjene projekta na način koji bi povećao zadovoljstvo lokalnog stanovništva, a pritom doveo i do smanjenja troškova izgradnje u odnosu na postojeće rješenje, tada bi se svako eventualno vremensko produljenje moglo nadoknaditi kraćim rokovima izvođenja i značajnim financijskim uštedama. U konačnici, takav pristup mogao bi dovesti do rješenja kojim bi svi bili zadovoljniji. Voljela bih da sam detaljnije upućena u projekt i dosadašnji tijek njegove provedbe kako bih mogla zauzeti još čvršći stav, no za to nemam ovlasti niti stvarne mogućnosti. Ipak, polazeći od povjerenja u pravnu državu, uvjerena sam da je ovaj važan projekt izrađen od strane iskusnih inženjera i stručnjaka, da je bio pod stručnim nadzorom, prošao sve sigurnosne provjere te sve zakonom propisane procedure i rokove, uključujući javna savjetovanja i žalbene postupke.

