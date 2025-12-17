Kolaps na Klisu zbog prometne nesreće: "Automobili se uopće ne miču"

Na Klisu je danas došlo do potpunog prometnog kolapsa, a brojni vozači i čitatelji javljaju da se vozila gotovo uopće ne miču. Zbog zastoja su se stvorile duge kolone, a promet se odvija izrazito usporeno.

„Stojimo već dugo, auta se gotovo ne miču, sve je zakrčeno“, javlja nam čitatelj koji se nalazi u koloni na Klisu.

Kako doznajemo, zastoji su posljedica prometne nesreće koja se dogodila oko 12:30 sati u smjeru Dugopolja, kod tunela Klis Kosa, gdje je došlo do prevrtanja osobnog automobila.

U nesreći je ozlijeđena jedna osoba, koja je u trenutku dolaska žurnih službi bila pri svijesti, dok točne kvalifikacije ozljeda zasad nisu poznate. Zbog nesreće se promet na tom dijelu ceste odvija jednim prometnim trakom, a na mjestu događaja provodi se policijski očevid.

Vozačima se savjetuje povećan oprez, strpljenje te, ako je moguće, korištenje alternativnih pravaca dok se situacija ne normalizira.