Teška prometna nesreća kod Klisa: Vozilo završilo na krovu

U 12:30 sati zaprimljena je dojava o prometnoj nesreći na cesti u smjeru Dugopolja, kod tunela Klis Kosa, u kojoj je došlo do prevrtanja osobnog automobila, potvrdila nam je splitska policija.

Prema dostupnim informacijama, u nesreći je ozlijeđena jedna osoba, koja je u trenutku dolaska žurnih službi bila pri svijesti. Točne kvalifikacije ozljeda zasad nisu poznate.

Zbog nesreće se promet na tom dijelu ceste odvija jednim prometnim trakom, a na mjestu događaja provodi se policijski očevid.