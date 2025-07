Kišna katastrofa pogodila dolinu Neretve i Pelješac: Ekstremne oborine preko 100 litara, mjestimične poplave

Sva upozorenja stručnjaka koja smo slušali posljednjih dana, ostvarila su se u drugom dijelu ponedjeljka. Radi se o drugom ciklonalnom prodoru u Jadran u svega dva dana zbog čega su nestabilnosti u jutarnjim satima prvo zahvatile sjeverni Jadrana, a u drugom dijelu dana Dalmaciju.

Pri tome su grmljavinski oblaci u popodnevnim i ranim večernjim satima zahvatili srednju Dalmaciju - osobito Split, okolicu i otoke, a kasnije navečer nevrijeme se premjestilo nad Pelješac, dolinu Neretve... Upravo je na tom području ciklona pokazala svu svoju snagu donoseći ekstremne količine oborina.

U svega nekoliko sati u Pločama je palo više od 110 litara oborine po metru kvadratnome, a na dijelovima Pelješca preko 90 litara. U Vidu je palo 97 litara.

Stobreč, koji je u sastavnom dijelu Splita primio je 72 litre kiše, Dugi Rat 73, Živogošću 56, Podgori 55 itd. O kakvim se količinama kiše radi najbolje svjedoči službeni podatak. Ovo su prosječne količine oborina na sljedećim postajama za cijeli srpanj.

Oborinski prosjeci za srpanj: Dubrovnik 32.0 Hvar 22.0 Knin 44.2 Split 26.6 Šibenik 29.4 Zadar 35.4

Međutim, oborinskoj "priči" u srpnju tu nije kraj. Do jutra i dalje može biti značajnih količina oborine, osobito u južnoj Dalmaciji. Razlog ovako obilnim oborinama je zadržavanju ciklonalnog centra oko otočića Sušca. Upravo su se nad Pelješcem i dolinom Neretve sudarali nadolazeći hladniji zrak i postojeći topliji, što je izazvalo stvaranje oblaka čija je visina prelazila 10 kilometara. Višesatno zadržavanje linije nestabilnosti na istom području donijelo je spomenuti scenarij.

Kada se ovim oborinama pridodaju one koje su pale ranije u mjesecu, jasno je da će srpanj u najvećem dijelu Dalmacije biti ekstremno kišan mjesec, a to će se odraziti i na službenu ocjenu cijeloga ljeta.

U ponoć temperature zraka u Dalmaciji su od samo 14°C u dijelu Dalmatinske zagore do 22°C na dubrovačkom području. Na Sinaju na Dinari je samo 9 stupnjeva.

Nakon nestabilne noći, vrijeme će se danju postupno stabilizirati, a puhat će umjerena do pojačana bura, podno Velebita jaka do olujna. Utorak će biti najsvježiji dan tjedna. Do kraja tjedna bit će sunčano s ugodnim temperaturama, vrućine će izostati.

U nedjelju je ponovno moguće nešto više oblaka.