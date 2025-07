Neverini zahvatili dio Jadrana, evo kuda se kreću: Trebaju li fanovi brinuti oko prognoze za Thompsonov koncert?

Proteklog vikenda sredozemna ciklona je donijela promjenu vremena s kojom je u većem dijelu zemlje završio toplinski val. Kiša je bila vrlo neravnomjerno raspoređena pa su neka područja dobila tek simbolične količine oborina, dok je lokalno u svega nekoliko sati palo više od mjesečnog oborinskog prosjeka. Vrijeme se u nedjelju tek prolazno stabiliziralo, a nova dolina danas se širi na Jadran, donoseći dio dio promjene vremena koji će u većem dijelu Dalmacije biti oborinski izdašniji od prvoga.

U ranim poslijepodnevnim satima kišni oblaci zahvatili su dio sjevernog Jadrana i unutrašnjosti, a grmljavinski oblaci počeli su se stvarati na moru srednjeg Jadrana. Osim na otvorenom moru, grmljavinski oblak se razvio u šibenskom zaleđu i proteže se prema Svilaji. Sjeverni Jadran i sjeverna Dalmacija bilježe znatno niže temperature od područja južnije od Šibenika. Primjerice, u 14 sati Zadar mjeri 21°C, dok je u srednjoj Dalmaciji do vrućih 30°C.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Prema podacima mreže postaja Pljusak.com, najviše oborina palo je na otoku Cresu, do 39 litara po kvadratnom metru, na Krku do 35 litara. Ranije jutros neverini su zahvatili jug istarskog poluotoka gdje je mjestimice bilo bujičnih poplava. U Dalmaciji je do 14 sati bilo kiše na širem zadarskom području, ali jake oborine počele su u šibenskom zaleđu.

DHMZ je za veći dio obale izdao narančasto upozorenje unutar sustava MeteoAlarm i to zbog mogućnosti obilnijih oborina i grmljavinskog nevremena.

Prognostički modeli ipak upućuju na to da će uvjerljivo najviše kiše pasti na otvorenom moru i ponegdje na vanjskim otocima, a manje uz obalu i u Dalmatinskoj zagori. Glavnina kiše očekuje se večeras i noćas, a vrijeme će se tijekom utorka postupno smirivati uz širenje bure na cijelu obalu. Utorak će ujedno biti najsvježiji dan tjedna.

Do pred kraja tjedna očekuje nas stabilno i pretežno sunčano vrijeme, a bura će oslabiti. Noći će biti ugodne, dani bez velikih vrućina, Promjenjivije vrijeme ponovno nas očekuje od nedjelje. Dugo očekivani koncert Marka Perkovića Thompsona, u ponedjeljak, također bi moglo ugroziti promjenjivo vrijeme. No prognostički materijali bit će znatno jasniji za koji dan.