Kerum o Ivoševićevim navodima: "Takvi ljudi kad hodaju ulicom, a nemaju terapiju - oni su opasni"

Bivši dogradonačelnik Splita Bojan Ivošević nedavno je javno iznio tvrdnje o dugovanjima Željka Keruma koja, kako kaže, proizlaze iz sudskih postupaka pokrenutih još u razdoblju njegova aktivizma. Ivošević tvrdi da je riječ o tzv. SLAPP tužbama koje je Kerum pokretao protiv njega, a koje su na sudu proglašene neosnovanima.

Prema njegovim riječima, nakon što je njegova odvjetnica Glorija Roki dokazala neutemeljenost optužbi, Kerum je osobno obvezan podmiriti troškove sudskog postupka Republici Hrvatskoj i Ivoševiću. Naglašava kako dug ne pripada nekoj tvrtki u stečaju, već Kerumu osobno, te da se vjerovnici već više od šest godina ne uspijevaju naplatiti. Zbog toga je, tvrdi Ivošević, FINA predložila pokretanje postupka stečaja potrošača, odnosno osobnog bankrota.

Stupili smo u kontakt s gospodinom Kerumom koji nam je, nakon što smo ga upitali o situaciji i ukratko objasnili natpise Bojana Ivoševića, kazao: "Ne želim mu davati medijskog prostora. Što bih ja sad trebao komentirati? To što je on svaki dan u svakoj novini, u svakom programu, to je problem medija koji ga tu stavljaju. Radi se o osobi koja nije kontrolirana i o kome treba ozbiljno razmišljati medicina, kako riješiti taj slučaj. On mene uopće ne interesira. A to što će on izjaviti, to me isto ne interesira. Tako da nemam što komentirati. On je medicinski slučaj, on treba ići specijalistu da ga riješi. Nešto mu moraju propisati jer ako nije za terapiju, to je katastrofa. Takvi ljudi kad hodaju ulicom a nemaju terapiju, oni su opasni. Hitno njemu treba specijalista."

Ivošević: "Željko Kerum nije ni imućan ni uspješan"

Podsjetimo, evo što je kazao Ivošević:

"Posljedica SLAPP tužbi koje je Željko Kerum pokretao protiv mene još u periodu aktivizma, je da duguje Republici Hrvatskoj i meni troškove sudskog postupka, a nakon što je moja odvjetnica Glorija Roki dokazala neutemeljenost njegovih optužbi.

Važno je naglasiti da mi duguje baš Željko Kerum osobno, a ne neka propala tvrtka u stečaju. Od Željka Keruma se već 2257 dana vjerovnici ne uspijevaju naplatiti. Zbog svega navedenog FINA je predložila da mu se proglasi osobni bankrot odnosno stečaj potrošača Željka Keruma. Tako ćemo uskoro saznati je li Željko Kerum obični šarlatan koji godinama medijima prodaje priču o imućnom životu dok je zapravo na rubu osobnog bankrota i nema minimum sredstava za platiti svoje obveze. Je li sve što prezentira javnosti zapravo samo igrokaz za mase s tuđim novcima i tuđom imovinom dok na kraju dana nema za kavu bez da mu žena ili netko od bližnjih posudi.

Kako god bilo, poetska pravda je da sam, nakon svih godina borbe protiv te političke štetočine, osobno razlog njegovog osobnog bankrota kojim se razbijaju sve iluzije o tome što i tko je Željko Kerum. A Željko Kerum nije ni imućan ni uspješan nego blokirani građanin već šest godina bez prebijene pare za platiti ono što duguje", napisao je na svom Facebook profilu.