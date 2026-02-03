Bojan Ivošević: "Željko Kerum je pred bankrotom"

Bivši dogradonačelnik Splita Bojan Ivošević oglasio se javno vezano uz, kako tvrdi, dugovanja Željka Keruma koja proizlaze iz sudskih postupaka pokrenutih još u razdoblju njegova aktivizma. Ivošević navodi da je riječ o tzv. SLAPP tužbama koje je Kerum pokretao protiv njega, a koje su na sudu proglašene neosnovanima.

Njegovu objavu prenosimo u cijelosti:

"Posljedica SLAPP tužbi koje je Željko Kerum pokretao protiv mene još u periodu aktivizma, je da duguje Republici Hrvatskoj i meni troškove sudskog postupka, a nakon što je moja odvjetnica Glorija Roki dokazala neutemeljenost njegovih optužbi.

Važno je naglasiti da mi duguje baš Željko Kerum osobno, a ne neka propala tvrtka u stečaju. Od Željka Keruma se već 2257 dana vjerovnici ne uspijevaju naplatiti. Zbog svega navedenog FINA je predložila da mu se proglasi osobni bankrot odnosno stečaj potrošača Željka Keruma.

Tako ćemo uskoro saznati je li Željko Kerum obični šarlatan koji godinama medijima prodaje priču o imućnom životu dok je zapravo na rubu osobnog bankrota i nema minimum sredstava za platiti svoje obveze. Je li sve što prezentira javnosti zapravo samo igrokaz za mase s tuđim novcima i tuđom imovinom dok na kraju dana nema za kavu bez da mu žena ili netko od bližnjih posudi.

Kako god bilo, poetska pravda je da sam, nakon svih godina borbe protiv te političke štetočine, osobno razlog njegovog osobnog bankrota kojim se razbijaju sve iluzije o tome što i tko je Željko Kerum.

A Željko Kerum nije ni imućan ni uspješan nego blokirani građanin već šest godina bez prebijene pare za platiti ono što duguje", poručio je Ivošević.