Kapulica odgovorio Klasiću: "Paradni povjesničar"

Savjetnik predsjednika HDZ-a Mario Kapulica gostovao je u emisiji Pregled dana N1 TV-a. Razgovarao je o odnosu sa zagrebačkom vlasti s fokusom na doček rukometaša kojeg je 2. veljače preuzela Vlada.

Na pitanje Ivana Hrstića je li u talu sa Marijom Selak-Raspurić zbog najave da na idućoj sjednici Skupštine neće podržati odluku gradonačelnika Tomaševića koja se odnosi na zaključak o dočeku rukometaša, jer je riječ o njegovoj samovolji, kaže da bi za početak "situaciju trebali kontekstualizirati".

"Ovo je faul za crveni karton, ne treba nam VAR"

"Znači, ovo nije posljedica... dočeka uspjeha i dočeka naše reprezentacije od prije nekoliko dana. Ni posljedica onog prethodnog od prije godinu dana. Ovo je posljedica jedne nervozne, uspaničene, podkapacitirane i zlojađene oporbe koja jednostavno je počela u toj atmosferi koju sama stvara raditi teške greške. Dakle, ovo greška, ovo nije greška, ovo je faul koji je za crveni karton, ovo što su napravili s dočekom reprezentacije, za to nam ne treba VAR", rekao je pa dodao:

"Dakle, Grad Zagreb, odnosno njegova ljevičarska većina u Skupštini grada, nema ni formalno, ni pravno, ni političko uporište da donose ovakve odluke", smatra Kapulica.

"Imali prije par dana konvenciju SDP-a i naravno talu koji SPP ima s Možemo i formalnim i pravnim, a ne ovo što Grmoja insinuira o nekakvim talovima... Mislim, ako čovjek koji izlazi iz koalicije u koaliciju koja sklapa saveze sa svim živim, više ne znaš gdje je, on govori o taljenju HDZ-a koja je konstantna u hrvatskoj politici, onda ne znam uopće s čime se čovjek taj zapravo bavi (Grmoja.)

"Govorili ste o Tomaševićevim nemuštim odgovorima. Vidjeli smo (na SDP-ovoj) konvenciji prije par dana smo vidjeli da njima treba blesimetar da kažu tko ako ne mi, kad ako ne sad. Znači, promašili su i temu i vrijeme, vraćaju se na nešto. Čuo sam danas da, Hrvoje Klasić, čini mi se, kaže da Plenković ima veliki problem jer je na čelu stranke koju ne pripada. Pa dakle, ja u deset godina veću bedastoću nisam čuo", rekao je.

O Klasićevoj izjavi

Osvrnuo se na izjavu povjensičara Hrvoja Klasića u N1 Studiju uživo da premijer Plenković ima problem jer je na "čeli stranke koja ne pripada".

"Prvo, čelnika naše stranke bira naše članstvo uzastopno 10 godina. I sada jedan paradni povjesničar govori o tome pripada li Andrej Plenković, zamislite, HDZ-u zbog čega, jer je kao što HDZ ekstremno desno, a Plenković vidi - nije.

Pa i HDZ i Plenković čitavo ovo vrijeme govore, nemojte se vraćati ni na 41. ni na 45. ako se želite negdje vraćati. Ne morate ići tako daleko, vratite se na '90., na '91., '95.. Ako vam je to predaleko, vratite se na 95-u i pobjednički Domovinski rat i to je Tuđmanova politika i sada nam jedan ljevičar govori jesmo li smo mi to od nečega odmaknuli", rekao je Kapulica.

Dodao je kako se HDZ i Plenkovića pokušava prikazati kroz ideološku prizmu koja, po njegovim riječima, ne odgovara stvarnosti.

Kapulica se potom osvrnuo i na zaključke koje je, kako kaže, čuo s konvencije SDP-a, posebno na najavu "zaokreta ulijevo".

„Oni (SDP) na svom saboru kažu da će napraviti zaokret ulijevo. Pa što to znači? Da će se početi vrtjeti oko vlastite osi?“, rekao je, prisjetivši se izjave Ivana Bobetka iz '90.

„Ja se sjećam prvih višestranačkih izbora, kada je tadašnji glavni tajnik HDZ-a Ivan Bobetko rekao, nakon što je slušao izlaganje glavnog tajnika SDP-a: ‘SDP nam je otišao toliko ulijevo da će nam izbiti s desne strane.’ Ja ne znam koju oni politiku danas uopće nude“, rekao je Kapulica.

Zaključio je da se dio ljevice, umjesto da nudi konkretna rješenja, stalno vraća ideološkim raspravama.

„I onda se čude što su izgubljeni i što nemaju odgovor na ono što se stvarno događa u društvu“, poručio je.

Tuđmanove "tri vrste ljudi"

U nastavku se pozvao i na riječi Franje Tuđmana.

"Tuđman je u jednom govoru 1995. godine, mislim da je to bilo u Varaždinu, rekao da postoje tri vrste ljudi. Prvi su oni koji znaju što se događa, koji razmišljaju i razumiju situaciju i svijet oko sebe. Takvi ljudi, kad djeluju, uvijek djeluju na korist svome narodu i svojoj državi", rekao je Kapulica.

"Druga skupina su oni koji možda sami nemaju tu sposobnost, ali uz tuđu pomoć mogu ispravno djelovati. A treća skupina su oni koji ni sami, ni uz tuđu pomoć, nikada nisu kadri ništa ispravno zaključiti – i takvi, kada djeluju, nanose samo štetu", dodao je i zaključio je da se dio lijeve oporbe sve jasnije svrstava u ovu treću skupinu.

"Ovo što gledamo u zadnje vrijeme, i to ide sve gore, pokazuje da se ljudi koji vode lijevu oporbu i vlast u Zagrebu definitivno betoniraju", zaključio je Kapulica.