Hrvoje Klasić: "Plenković ima veliki problem"

Povjesničar Hrvoje Klasić u Novom danu N1 komentirao je doček brončanih rukometaša u Zagrebu i pitanja koja je otvorio nastup Marka Perkovića Thompsona.

Na samom je početku ponudio svoje viđenje cijele situacije.

"Odgovor je kompleksan, ali dopustite mi da se malo našalim - iako se zapravo neću šaliti. Jučer je jedan kolega, mislim da sociolog, pitao što bi bilo da su rukometaši zatražili Rolling Stonese. Iskreno, bio bih iznenađen i šokiran da su Rolling Stonesi na playlistama rukometaša. Ali bojim se da su na njihovim playlistama brojni srpski turbofolk izvođači. Pa me zanima što bi bilo da su, primjerice, poželjeli Cecu ili Milu Kitića, da dođu na doček jer ih baš jako vole? Bi li tada branitelji i HDZ govorili da dečkima treba ispuniti želje", kazao je Klasić pa nastavio:

"Ili, idemo još dalje, što da su rekli da im je neformalna himna "Po šumama i gorama", jer su partizani, a ne ustaše koji su bili kukavice i ubijali civile, dok su partizani hrabri ljudi koji su išli protiv daleko jačeg protivnika? Bi li se tada dovodilo antifašistički zbor da izvodi tu "neformalnu himnu" na pozornici? Ne bi. Dakle, nije ovo samo priča "rukometaši bi htjeli"."

Gdje je onda granica, stalno se spominje sloboda - što je sa slobodom?

"Da, govori se o slobodi, ali selektivno. Kad treba Bajaga pjevati u Sisku, onda odjednom nema novca - slučajno baš za Bajagu - ali ima za sve druge. Kaže se da to nije događaj od nacionalnog interesa. Ili kad treba prikazati neki film na Hrvatskoj televiziji koji nije u skladu s braniteljskim stavovima, onda ni to ne može. Dakle, nema tu iskrene priče o slobodama."

Podsjetio je u tom kontekstu i na tribinu o negiranju Jasenovca u Saboru.

"Imate "slobodu" da u Saboru održite jednu takvu tribinu jer se svi pozivaju na slobodu. A što kad bismo pozvali ljude koji govore da se na Ovčari nije dogodilo to što se dogodilo, ili da je Vukovar zapravo bio nešto drugo iz srpske perspektive? Bi li to bila sloboda? Naravno da ne bi. I zato ne možemo sve gledati kroz prizmu "slobode". Govor mržnje nije sloboda govora."

Marko Perković Thompson kao mainstream

"Mislim da on to nikad nije ni prestao biti. On oduvijek ima svoju publiku. Ali što znači "mainstream"? Ako mislimo na to da ima velik broj slušatelja, ima. Isto tako, ti isti slušatelji često smatraju mainstreamom i srpski turbofolk. Dakle, činjenica da netko sluša Thompsona sama po sebi ne govori puno. Netko će sutra slušati i pjevačicu čiji je muž bio ratni zločinac protiv Hrvata. Pa što onda znači "mainstream"?"

Osvrnuo se Klasić i na teze o tome da Thompson ima podršku vlasti.

"Ja mislim da je Thompson ogledalo HDZ-a. Često čujem u javnosti: "HDZ je desna stranka." Da, HDZ jest desna stranka, i to jedina prava desna stranka koja u svom biračkom tijelu i članstvu pokriva raspon od liberalnog centra do ekstremne desnice. Ponavljam: ekstremne desnice. Ono što čujemo od Plenkovića, Božinovića ili Jandrokovića nije dovoljno za razumjeti HDZ. Idite u provinciju, idite u manje gradove, pogledajte zadnjih deset do 15 godina pa poslušajte što članovi i birači HDZ-a govore i pjevaju po zabavama, rođendanima i slično", objasnio je Klasnić i napomenuo:

"Plenković ima velik problem: on se našao na čelu stranke kojoj, prema vlastitom habitusu, u principu ne pripada. I stalno se mora dokazivati. Nekad se dokazuje pobjedama na izborima, i to mu uspijeva, to treba priznati. Ali kad neko vrijeme pobjeđujete, to se počne podrazumijevati. Tada se mora pozicionirati kao netko tko kontrolira i taj desni, čak i ekstremno desni dio biračkog tijela. Shvatio je nešto što mnogi u HDZ-u zadnjih 35 godina nisu shvaćali: treba držati i te desničare uz sebe. Sanader je od toga polako odustajao, i Jadranka Kosor, osobito zbog ulaska u EU. A onda se događalo sljedeće: ode Ivić Pašalić pa pokupi dio članstva i birača. Ode Hasanbegović, ode Penava. To su sve HDZ-ovci."

I u toj priči Thompson je, kaže Klasić, pod navodnicima, kolateralna žrtva - netko koga se koristi za interese HDZ-a, odnosno rekao bih, Andreja Plenkovića.

Thompson u pjesmama i političkim porukama često koristi termine kao "preuzmite Hrvatsku", "uzmite Hrvatsku"... pa se postavlja se pitanje od koga ako je gotovo 30 godina HDZ na vlasti.

"Srbi više nisu neprijatelji"

"Idemo analizirati jer to si pitanje postavljam i osobno. Reći ću vam ovako, 1991., s 18 godina, obukao sam uniformu. Prošlog ljeta odem na mimohod, zanimalo me kako izgleda tehnika, cijeli taj događaj. Prolaznici su me napadali kao da sam 1991. nosio četničku uniformu. I to je nevjerojatno. Samo zato što govorim da je Jasenovac bio logor smrti, da su ustaše zločinci, i tako dalje. Mislim da se zadnjih 30 godina sustavno stvara narativ - a tko ga stvara? HDZ, apsolutno. Uz HDZ tu su i Katolička crkva te dio intelektualaca istog svjetonazora. Takvim strukturama treba zajednički neprijatelj. To je uvijek tako."

Klasić tvrdi da su prije Srbi bili "unutarnji neprijatelj", ali više nisu. Zato je, prema njemu, potrebno pronaći druge.

"Oni više ne predstavljaju faktor koji bi "preuzeo vlast" u Hrvatskoj. Dakle, neće Srbi preuzeti vlast. Ali zato se kao prijetnja označavaju ljevičari, antifašisti, pripadnici LGBT zajednice, ljudi koji smatraju da pripadnici svih rasa i nacija trebaju biti ravnopravni. To je trend u cijelom svijetu. Kad pogledate Francusku i Marine Le Pen, Njemačku i AfD, Orbana, ili Donalda Trumpa - nažalost, to postaje mainstream. Svima njima su ljevica, antifašizam i LGBT "crvena krpa" jer to navodno narušava tradicionalne konzervativne vrijednosti koje oni navodno žive, a onda vidimo da ih često baš i ne žive: ne plaćaju poreze, ne poštuju zakone, ne poštuju bračne drugove, a istovremeno kleče po crkvama, pred oltarima, "ližu oltare" i slično", mišljenja je Klasić, a na tome se nije zaustavio:

"Mislim da je vidljivo i da je to znak da je Plenković ipak u strahu, što on neće priznati. Zato zna biti bahat, arogantan, sarkastičan. Ali on vidi da u najvećem gradu u Hrvatskoj, koji čini četvrtinu stanovništva, njegova stranka ne može ni primirisati vlasti. Svjestan je i da SDP nije toliko slab koliko ga on vrijeđa, bilo da spominje Hajdaša Dončića ili druge. Zato mora podići priču na višu razinu. A protiv koga će govoriti ako ne protiv ljevice? I tada se taj narativ preuzima: kad dođe ljevica, doći će Jugoslavija, doći će komunizam. A ja stalno govorim: pokažite mi u 35 godina jednu stranku, jednog političara koji zagovara stvaranje nove Jugoslavije ili uvođenje komunizma. Toga nema. Taj strah racionalno ne postoji."

Na kraju je Hrvoje Klasić izjavio da racionalnog straha nema ni u uvjerenju da je Zemlja ravna ploča ili da će nas cijepljenjem "čipirati".