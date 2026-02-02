Kapetan Martinović: "Nemam više suza. Ova medalja je za vas"

Vlada je na telefonskoj sjednici donijela Zaključak o preuzimanju organizacije dočeka za brončane rukometaše, u suradnji s Hrvatskim rukometnim savezom, koji se održava danas s početkom u 18 sati, na Trgu bana Josipa Jelačića u Zagrebu.

"Čudo ste, hvala vam", rekao je kapetan Martinović. "Kad sve vas vidim mislim da još sanjam, blizu sam da krenem plakati, ali mislim da nemam više suza. Ova ekipa je obitelj najveća, mi i vi smo ovo zaslužili, ova medalja je za vas", rekao je.

