Kakve su cijene na Kupresu? Sve smo istražili, evo koliko vas košta jednodnevni izlet

Čini se kao da se danas cijeli Split preselio na Kupres. Slobodan dan i obilje snijega mnogi su iskoristili za bijeg iz grada i uživanje u pravom zimskom ugođaju, a Kupres se nametnuo kao logičan izbor – blizu je, snijega ne nedostaje, a u usporedbi s drugim skijalištima i dalje slovi za pristupačnu destinaciju. Parkirališta su puna, sanjke, skije i bordovi posvuda, a fotografije s kupreških padina preplavile su društvene mreže.

Provjerili smo koliko zapravo stoji jednodnevni izlet na Kupres. Dnevna skijaška karta, najam opreme te osnovna okrjepa tijekom dana čine najveći dio troška. Kada se sve zbroji, bez uračunatog prijevoza, ukupni iznos za jednu osobu penje se na otprilike 40 eura. Upravo ta kombinacija blizine, snijega i relativno povoljne cijene razlog je zbog kojeg se Kupres iz godine u godinu nameće kao omiljeno odredište Dalmatinaca željnih zimskih radosti.

Pogledajte u našem VIDEU kako sve izgleda, a i koliko košta.