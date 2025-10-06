Kakav prizor: Bura očistila atmosferu - Italija, munje i pijavica na horizontu

Nakon vrlo promjenjive i kišne nedjelje, uslijedio je sunčan ponedjeljak uz buru i tramontanu. Jutro je bilo hladno, minimalne temperature zraka u dijelu Dalmatinske zagore padale su ispod 5°C. Uz obalu i na otocima bilo je od 8 do 15°C.

Danju je bilo ugodno s najvišim dnevnim temperaturama od 15 do 22°C.

Očekivano, bura je rashladila more čije su površinske temperature danas bile od 19 do 21°C, no i to je toplo za dio godine.

Osim toga, bura je očistila atmosferu pa se prvi put nakon proljeća s obalnog gorja, ali i otoka mogla vidjeti Italija, odnosno vrhovi Apenina. Tako se se s Mosora večeras lijepo mogla vidjeti Maiella, druga najviša planina Apenina, dok se Gran Sasso nije vidio zbog oborina nad Jadranom.

A upravo su oborine nad Jadranom, odnosno grmljavinski pljuskovi, stvorili lijepe prizore u smiraj dana. Iz jednog takvog oblaka stvorilo se nekoliko funnel oblaka, odnosno pijavica u pokušaju,