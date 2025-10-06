Mnoge je zateklo drastično zahlađenje zbog kojeg smo izvadili zimsku robu. Evo kada se vraćaju topli dani

Posljednjih dana u Hrvatskoj je drastično zahladilo, a nova ciklona tijelom jučerašnjeg dana donijela je kišu i snijeg u višim predjelima. Buru je jučer prolazno zamijenilo jugo, no već u noći na ponedjeljak bura i tramontana ponovno su se proširili na cijelu obalu.

Ovako nagli prijelaz s ljetnih na gotovo zimske temperature odavno nije zabilježen. Kako se vidi na grafu kretanje prosječnih dnevnih temperatura na primjeru postaje Split Marjan, nedavno zahlađenje je najizraženije od početka godine. Slično je bilo samo u prvoj polovini srpnja, no aktualno je bilo još izražajnije.

U novom tjednu prognoza vremena je kudikamo monotonija nego u prethodnom. Rast tlaka zraka tijekom današnjeg dana bit će siguran znak ponovnog dolaska stabilne anticiklone nad naš dio Europe pa će na Jadranu cijeli tjedan biti djelomično ili pretežno sunčano i većinom suho. Vjetrovito i prohladno bit će u prvom dijelu tjedna, a u drugom će vjetar oslabiti uz porast temperature zraka.

Istina, temperature se neće vratiti ni blizu na vrijednosti koje smo imali prije sedam dana, ali će danju prelaziti 20 stupnjeva.

Danas će biti pretežno sunčano. Puhat će umjerena do jaka tramontana koja će osobito jaka biti popodne na otvorenom. Minimalne jutarnje temperature zraka od 5°C ponegdje u Dalmatinskoj zagori do 15°C ponegdje uz obalu i na otocima. Najviše dnevne temperature od 15 do 21°C.

Djelomično sunčano, povremeno uz više oblaka bit će tijekom utorka. Puhat će umjerena do pojačana tramontana, jača na otvorenom u popodnevnim satima. Minimalne jutarnje temperature zraka od 4°C ponegdje u Dalmatinskoj zagori do 14°C ponegdje uz obalu i na otocima. Najviše dnevne temperature od 15 do 21°C.

Srijeda donosi djelomično sunčano i suho vrijeme. Puhat će umjerena tramontana i bura. Minimalne jutarnje temperature zraka od 3°C ponegdje u Dalmatinskoj zagori do 15°C ponegdje uz obalu i na otocima. Najviše dnevne temperature od 17 do 22°C.

Djelomično sunčano će biti i u četvrtak. Ujutro slaba bura, danju tiho ili slab vjetar s mora. Temperature zraka bez veće promjene.

U petak, subotu i nedjelju bit će pretežno sunčano. Puhat će slab, rijetko umjeren dneveni vjetar. Bit će još malo toplije, danju većinom od 18 do 23°C.