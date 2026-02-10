Javio se Vučević: "To je jedini razlog zbog kojeg sam ostao..."

Goran Vučević odlazi iz Hajduka, potvrdili su Ivan Bilić i Ljubo Pavasović Visković na izvanrednoj konfernciji za novinare koja je održana u večernjim satima na Poljudu.

Dogovoren je sporazumni raskid suradnje, no Vučević neće odmah napustiti funkciju sportskog direktora, već nakon što izaberu njegova nasljednika. Razlog prekida suradnje? Bilić i Pavasović Visković su potvrdili kako nisu ispunjena određena jamstva i uvjete za Vučevića i njegovu "platformu", a to su između ostalog financije.

Vučević je nakon izvanredne press konferencije kratko odgovorio na pitanje zašto ostaje u Hajduku:

"Ovo je moj klub, bit ću tu koliko budem potreban i pomogat ću koliko je u mojoj moći. To je jedini razlog zbog kojeg sam ostao i ništa više neću govoriti", kratko je kazao Vučević u razgovoru za 24 sata.

Podsjetimo, Bilić i Pavasović Visković priznali su kako u Hajduku nisu ispunjeni uvjeti i jamstva za Vučevićevu "platformu". Iako predsjednik uprave i nadzornog odbora Hajduka nisu htjeli ulaziti u detalje, priznali su kako nisu ispoštovali ranije dogovorene uvjete, od kojih su neki i financijski.

Ipak, Vučević će ostati u Hajduku i pomoći u odabiru njegovog nasljednika. Iz kluba poručuju kako žele pronaći "pravog" sportskog direktora i ne ističu ikakve rokove, što znači kako bi potraga mogla potrajati.