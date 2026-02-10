"Financije jesu jedan element, ali nisu jedini": Bilić i Pavasović Visković pojasnili što se dogodilo oko Vučevića, komentirali Livaju i trenera

Hajduk je u utorak poslijepodne na Poljudu održao izvanrednu konferenciju za medije na kojoj je potvrđen sporazumni raskid suradnje sa sportskim direktorom Goranom Vučevićem. Javnosti su se obratili predsjednik Uprave Ivan Bilić i predsjednik Nadzornog odbora Ljubo Pavasović Visković, a poruka s presice bila je jasna – razlaz je dogovoren mirno, bez otkaza, uz tranzicijsko razdoblje u kojem će Vučević ostati u klubu.

„Dogovorili smo sporazumni raskid s Goranom Vučevićem. Određena jamstva i preduvjeti koji su bili vezani uz njegovu platformu iz nekog razloga nisu mogli biti ispunjeni. Razlaz je dogovoren mirno i u interesu svih, posebno kluba. Goran nije ni dao ni primio otkaz i ostat će u klubu tijekom tranzicije dok ne pronađemo novog sportskog direktora“, kazao je u uvodnom obraćanju Ivan Bilić.

"Nismo sretni zbog ovoga"

Dodao je kako se nitko nije ogriješio o klub niti ga oštetio te da su svi potezi dogovoreni. „Nismo sretni zbog ovoga, ali interes kluba je da tranzicija prođe što bezbolnije. Zato smo se dogovorili da Goran ostane na raspolaganju do dolaska novog sportskog direktora“, naglasio je predsjednik Uprave.

Na pitanje o navodnom kaosu na relaciji trener Gonzalo Garcia – Marko Livaja, Bilić je odgovorio kako je Uprava svjesna određenih problema. „Radimo na tome i volio bih da to ostane unutar kluba. Ne smatramo da se dogodilo nešto loše nakon posljednje utakmice, to ćemo riješiti interno“, rekao je, potvrdivši pritom da Ivan Rakitić ostaje tehnički direktor.

Predsjednik Nadzornog odbora Ljubo Pavasović Visković osvrnuo se na pitanja o odgovornosti NO-a i eventualnim ostavkama. „Hajduk je dioničko društvo i Nadzorni odbor ne bira sportskog direktora, to je posao Uprave. Govoriti o ostavkama kao moralnim činovima često je prodavanje magle – ili ostavku dajete ili ne. NO nema veze s izborom sportskog direktora“, poručio je.

"Financije nisu jedine"

Na izravno pitanje čime nisu bili zadovoljni u Vučevićevu radu, Bilić je ponovio da nije riječ o otkazu. „Ništa nije presudilo, ali određeni preduvjeti za njegov rad nisu bili ispunjeni. Financije jesu jedan element, ali nisu jedini. Neke stvari zadržat ćemo interno“, kazao je.

Govoreći o budućem sportskom direktoru, predsjednik Uprave naglasio je kako nema postavljenog roka, ali da žele rješenje što prije. „Postoje određena imena, ali želimo provesti kvalitetan proces odabira. Goran će sudjelovati u tom procesu. Nikoličius je dobar primjer tranzicije, ostao je u klubu i sudjelovao u ključnim odlukama“, rekao je Bilić.

Pavasović Visković istaknuo je kako aktualna situacija nije lom kakav je Hajduk proživljavao ranijih godina. „Ovo nije situacija poput 2016. godine. Nitko se ovdje ne razilazi kao neprijatelj. Stvari su iskomunicirane i odvijaju se dogovorom. Goran je pristao ostati dok se ne pronađe novo rješenje“, rekao je, dodavši da su u nogometu ego i nezadovoljstvo česti, ali da se sve pokušalo riješiti prije nego što situacija izmakne kontroli.

O Livaji: Nije zapelo zbog financijskog fair-playa

Na pitanje o financijama i odlascima Miše Krstičevića i Gorana Vučevića, Bilić je rekao kako to neće utjecati na ljetne planove. „Imamo ljetni i cjelogodišnji plan. Ove odluke imat će financijski učinak, ali nisu u korelaciji s planovima za ljeto“, naglasio je.

Najavljeno je i pojačanje u Upravi. „Vrlo brzo bit će predstavljen novi član zadužen za financije, čime ćemo rasteretiti predsjednika Uprave“, rekao je Pavasović Visković.

Dotaknuli su se i teme Marka Livaje i novog ugovora. „Bili smo u pregovorima s Markom i njegovim agentom. Nadamo se da ćemo to riješiti u skorijem razdoblju, najkasnije do svibnja. Nije zapelo zbog financijskog fair-playa“, rekao je Bilić, dok je Pavasović Visković dodao da Nadzorni odbor o ugovorima raspravlja tek kada mu Uprava službeno uputi zahtjev.

Na pitanje o treneru Gonzalu Garciji i eventualnoj smjeni u slučaju poraza u Osijeku, odgovor je bio kratak – „Ne“.

Zaključno su čelnici Hajduka poručili kako su ciljevi za ovu sezonu i dalje isti – borba za Europu i ostanak u konkurenciji za trofeje. „Hajduk živi vječno. Na nama je da se borimo, a na navijačima da navijaju“, poručio je Ivan Bilić u rođendanskoj poruci klubu.