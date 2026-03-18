Jak vjetar i snijeg blokirali glavne pravce prema primorju i Istri: "Trenutno nema slobodnog cestovnog pravca..."

Vozači, oprez!

Kako je i najavljeno, utorak je donio promjenu vremena u Dalmaciji s padom temperature i pojavom bure. Temperature su sredinom dana varirale od 3°C u okolici Imotskog do 14°C na otocima, a u Dalmatinskoj zagori zahladilo je više od 10 stupnjeva.

Na Dinari i Kamešnici povremeno je padao snijeg, dok je bura najjače puhala podno Velebita, mjestimice s orkanskim udarima. Zbog snijega i najavljenog vremena HAK je izdao važno upozorenje za sve vozače.

Trenutno nema slobodnog cestovnog pravca za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama između unutrašnjosti i Hrvatskog primorja ili Istre zbog jakog vjetra i zimskih uvjeta.

Na autocesti A6 puše jak vjetar, a na državnoj cesti DC3 kolnik se čisti i posipa.

Na pojedinim dionicama vozi se usporeno zbog vozila zimske službe koja se kreću sporije. Vozačima se savjetuje prilagoditi brzinu i način vožnje uvjetima na cestama.

- Održavajte sigurnosnu udaljenost između vozila i ne krećite na put bez zimske opreme -objavio je HAK. 

Autocesta A1 između čvorova Sveti Rok i Posedarje otvorena je za sav promet uz ograničenje brzine od 40 km/h.

