Na planinama Dalmacije počeo snijeg, zahladilo za više od 10 stupnjeva

Kako je i bilo najavljeno, utorak je donio promjenu vremena s padom temperature zraka i burom. Sredinom dana temperature zraka u Dalmaciji su od samo 3°C u okolici Imotskog do 14°C ponegdje na otocima. Tako su temperatre zraka zamjetno niže u odnosu na jučer, ponajviše u Dalmatinskoj zagori gdje je zahladilo više od 10 stupnjeva. Najniža temperatura mjesri se na Sinjalu gdje su -2 stupnja.

U Dalmaciji je bilo kiše, ali tek mjestimice, bez značajnih količina. U prvom dijelu dana na Dinari i Kamešnici povremeno je padao snijeg.

Bura je najjače podno Velebita gdje tek ponegdje ima orkanske udare.

Za sve skupine vozila otvoreni su:

autocesta A6 Rijeka-Zagreb

državna cesta DC1 Karlovac-Slunj-Knin-Split

stara cesta kroz Gorski kotar-DC3

Krčki most

Most dr. Franja Tuđmana u Dubrovniku

tunel Sveti Ilija

Kolnici su mokri i skliski od kiše u većem dijelu zemlje. U priobalju puše jaka bura, podno Velebita s olujnim i orkanskim udarima. Zabrane su za pojedine skupine vozila (opširnije niže u izvješću). Mogući su odroni.

Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, održavaju sigurnosni razmak između vozila i na put ne kreću bez propisne opreme (posebice kroz gorska područja gdje se očekuju susnježica i snijeg), izvijestio je HAK.

U prekidu je trajektna linija Prizna-Žigljen.