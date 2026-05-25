Let EasyJeta hitno preusmjeren zbog prijenosnog punjača u prtljazi

Let zrakoplovne tvrtke EasyJet za Ujedinjeno Kraljevstvo morao je biti preusmjeren u Rim nakon što je otkriveno da se u prtljazi jednog putnika nalazi prijenosni punjač, takozvani power bank. Let EZY2618 iz Hurgade u Egiptu za londonski Luton sletio je u glavni grad Italije u utorak navečer kao mjera opreza, prenosi Index.

Iz zrakoplovne tvrtke priopćili su da je kapetan odlučio preusmjeriti let "u skladu sa sigurnosnim propisima" nakon što je putnik tijekom leta obavijestio posadu da se prijenosni punjač nalazi u prtljažnom prostoru zrakoplova. Iako s uređajem nije bilo problema, propisi nalažu da se takvi punjači ne smiju prevoziti u predanoj prtljazi. Podaci s FlightRadar24 pokazuju da je zrakoplov letio na visini od oko 11.000 metara kada je, gotovo tri sata nakon polijetanja, iznad Jadranskog mora naglo skrenuo i sletio u Rim 20 minuta kasnije.

Nakon sigurnog slijetanja u zračnu luku Fiumicino, putnici su morali prenoćiti do nastavka putovanja sljedeći dan. "Zrakoplov je sigurno sletio, a putnici su rutinski iskrcani te smo osigurali hotelski smještaj i obroke gdje je to bilo moguće. Budući da su neki putnici ostali u zračnoj luci, osigurana su im osvježenja", izjavio je glasnogovornik tvrtke. "Sigurnost naših putnika i posade naš je najveći prioritet. Željeli bismo se ispričati svim putnicima zbog neugodnosti uzrokovanih preusmjeravanjem i naknadnim kašnjenjem."

Stroga pravila za prijenosne punjače

Mnoge zrakoplovne tvrtke pooštrile su pravila o prijenosnim punjačima zbog rizika od zapaljenja litij-ionskih baterija, što je lakše riješiti u putničkoj kabini nego u prtljažnom prostoru. Pravila EasyJeta nalažu da su punjači dopušteni samo u ručnoj prtljazi, ali je "zabranjena njihova upotreba" za punjenje drugih uređaja tijekom leta. Dopuštena su najviše dva punjača po putniku, a moraju biti pojedinačno zaštićeni. Slična pravila imaju i druge tvrtke. Ryanair ne dopušta punjače u predanoj prtljazi niti njihovo korištenje tijekom vožnje po pisti, polijetanja ili slijetanja. British Airways navodi da se punjači moraju pohraniti u džep sjedala ili ispod sjedala ispred.

Stroga pravila odražavaju stvarne opasnosti. U studenom prošle godine muškarcu se na međunarodnoj zračnoj luci u Melbourneu zapalio džep zbog litijskog punjača, pri čemu je zadobio opekline noge i prstiju. U siječnju 2025. vlasti su priopćile da je prijenosni punjač vjerojatni uzrok požara koji je uništio putnički zrakoplov u Južnoj Koreji, a u kojem su tri osobe lakše ozlijeđene. Međunarodna organizacija za civilno zrakoplovstvo, agencija UN-a, uvela je nova ograničenja za prijenosne punjače u ožujku.