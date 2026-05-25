Sutra u Fotoklubu gostuje poznati splitski duo, Kazinoti&Komenda o fotografiji i dizajnu

U posljednjem FOTO UTORKU prije ljetne pauze, u utorak, 26. svibnja u 20 sati, u Fotoklubu Split gostuje poznasti splitski dizajn-duo, Karlo Kazinoti i Mišo Komenda, koji će održati predavanje 'Fokus na dizajn'. U okviru svog gostovanja Kazinoti i Komenda osvrnut će se na važnost i ulogu fotografije kao integralnog dijela dizajnerskog procesa te će prezentirati neke od svojih prepoznatljivih radova, a u osnovi kojih je fotografija. Predavanje će publici približiti način na koji se fotografija koristi u oblikovanju vizualnih identiteta, plakata, kampanja, publikacija i izložbenih postava, ali i kako se kroz dizajn gradi vizualna prepoznatljivost kulturnih programa i institucija.

Studio Kazinoti&Komenda danas pripada među najprepoznatljivije dizajnerske studije u Splitu, s osobito snažnim tragom u području kulture. Široj su javnosti vjerojatno najpoznatiji po oblikovanju vizualnog identiteta Festivala mediteranskog filma Split, čiji su plakati i vizuali postali važan dio prepoznatljivosti samog festivala, ali i vizualne kulture grada. Njihov rad vezan je također uz niz relevantnih projekata i suradnji s kulturnim institucijama u Splitu, Dalmaciji i Hrvatskoj, među kojima su Muzej grada Splita, Etnografski muzej Split, Arheološki muzej u Splitu, Hrvatski dom Split, ali i Muzej Sinjske alke, Tvrđava kulture Šibenik, Vukovarski vodotoranj i brojni drugi.

Kazinoti i Komenda surađuju od 2011. godine, a kroz godine su se profilirali u različitim područjima grafičkog i komunikacijskog dizajna – od vizualnih identiteta, plakata, kampanja i web-stranica do ambalaže, signalistike, publikacija i dizajna izložbi. Za svoj su rad primili niz nagrada i priznanja, među kojima se ističu priznanje Međunarodnog instituta za informacijski dizajn u Beču za sustav signalizacije šibenskih tvrđava, nagrada za dizajn ambalaže na Izložbi hrvatskog dizajna 21/22 za rad Velika Praska – Valentino Bošković, kao i nagrada IIID Award Recommendation za projekt signalizacije Tehnološkog parka u Splitu.

Gostovanje u Fotoklubu Split bit će prilika da se iz perspektive jednog od najaktivnijih domaćih dizajnerskih studija razgovara o susretu fotografije i dizajna, o ulozi slike u suvremenoj vizualnoj komunikaciji te o načinu na koji fotografski materijal može postati polazište za stvaranje prepoznatljivih i dugotrajnih vizualnih identiteta.

Predavanje se održava kao jedna od aktivnosti koje Fotoklub Split provodi u okviru EU projekta Sciences Comes to Town, u kojem udruga sudjeluje kao pridruženi partner.

Diskurzivni program 'Foto utorci u Fotoklubu Split' financiran je sredstvima Ministarstva kulture i medija RH te je dio 'Redovnog godišnjeg programa udruge Fotoklub Split za 2026.' koji se financira sredstvima Zaklade Kultura nova.