Hoće li se zabijeliti dalmatinske planine. Evo što nam donosi prva marčana bura i današnja promjena vremena

Sve do jučer pratilo nas je stabilno i neobično dugotrajno toplije vrijeme od prosjeka. Tek smo danas, u drugoj polovini mjeseca, dočekali prvu mračanu buru. Iako je zaista podno Velebita sljedeća dva dana moguć pokoji orkanski udar, daleko je to od marčanih bura koje su posjećivale obalu u ovom dijelu godine.

Već je u noći jače zahladilo u planinama Gorkog kotara gdje je počeo padati snijeg. Primjerice, gust snijeg pada u Ravnog Gori i Platku.

U Dalmaciji bura neće biti tako snažna kao podno Velebita, a ni zahlađenje neće biti posebno izraženo. Primjerice, moglo bi se dogoditi da u Splitu niti jedan dan najviša dnevna temperature bude niža od 13 stupnjeva. Ipak, kakvo-takvo zahlađenje najviše ćemo osjetiti noći..

Oborina će općeniti biti malo, moguće je da u dijelu Dalmacije izostanu, osobito na sjevernom dijelu. Veće mogućnost kiše je isključivo na jugu Dalmacije.

Utorak će biti oblačniji u odnosu na prijašnje dane, ali će biti i sunčanih razdoblja, osobito na sjeveru Dalmacije. Tek će ponegdje biti malo kiše, osobito na jugu. Snijega će biti u višim planinama. Puhat će umjerena do pojačana bura, podno Velebita jaka i olujna, ponegdje s orkanskim udarima. Jutro posvuda natprosječno toplo, najviše dnevne temperature bit će od 9°C ponegdje u Dalmatinskoj zagori do 17°C na jugu.

Vrlo slično će biti u srijedu. Promjenjivo s izmjenama sunčanih i oblačnih razdoblja. Tek ponegdje kiša, osobito na jugu. Puhat će umjerena do pojačana bura, podno Velebita jaka i olujna, ponegdje s orkanskim udarima. Na moru srednje i južne Dalmacije prolazno će biti juga i levanta. Jutro i večer osjetno hladniji, najviše dnevne temperature bit će od 8°C ponegdje u Dalmatinskoj zagori do 15°C na jugu.

Četvrtak će biti promjenjiv s izmjenama sunčanih i oblačnih razdoblja i suh. Puhat će umjerena do jaka bura, podno Velebita s olujnim i orkanskim udarima. Jutro i večer svježi, danju nešto toplije, većinom od 10 do 16°C.

U petak djelomično sunčano i suho. Ujutro umjerena do jaka bira, danju će sve više slabiti. Noći "friškasto", danju relativno ugodno.

Prema današnjim prognostičkim materijalima, u dane vikenda bit će pretežno sunčano i suho. Bura će sasvim oslabiti, potom prestati. Jutro nešto svježije, danju većinom od 13 do 18°C.