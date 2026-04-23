Ivošević o socijalnoj skrbi u Splitu: "Rekli su im da novca imaju, ali da im ga ne daju"

Nezavisni vijećnik s liste Centra Bojan Ivošević tijekom 12. sjednice Gradskog vijeća Grada Splita, u raspravi o Prijedlogu Odluke o socijalnoj skrbi Grada Splita, iznio je niz kritika na račun vladajuće većine, iako je najavio da će podržati donošenje odluke.

"Unatoč tome što ćemo podržati donošenje Odluke o socijalnoj skrbi, moram istaknuti licemjerje vladajuće većine. U kolovozu 2025. godine javno su se pohvalili da su osigurali sredstva za besplatni prijevoz slijepim osobama amandmanom Lidije Bekavac, a onda kad je to trebalo staviti u Odluku navedene nisu stavili. Drugim riječima, rekli su im da novca imaju, ali da im ga ne daju", rekao je Ivošević na Gradskom vijeću Grada Splita.

Prozvao udruge i pojedince zbog šutnje

U nastavku je upozorio i na, kako je rekao, izostanak reakcije udruga i pojedinaca koji su ranije bili glasni u kritikama vlasti. "Šutnja udruga i pojedinaca koji su cijeli naš mandat bili jako glasni i napadali vlast je uznemirujuća jer ili su naše udruge politički opredijeljene ili se boje HDZ-a. Svakako porazno za naše društvo", poručio je.

Kritizirao prioritete gradske vlasti

Ivošević se osvrnuo i na raspodjelu proračunskih sredstava, ocijenivši da su socijalne mjere ostale u drugom planu. "Neke od mjera mogle su se povećati i više, ali je gradonačelnik prioritet stavio na kruha i igara, pa dok socijala dobija mrvice, troškovi organizacije proslave sv. Dujma narasli su više od tri puta u odnosu na prošlu godinu i idu prema 1.000.000 eura", kazao je Ivošević.

Nadodajmo na kraju, da je ova točka dobila pozitivno mišljenje i jednoglasno je izglasana na Gradskom vijeću Grada Splita.

Nacrt_prijedloga_Odluke_o_socijalnoj_skrbi_Grada_Splita Izvjese_o_provedenom_javnom_savjetovanju_s_zainteresiranom_javnosu