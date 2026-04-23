Grad Split donio novu Odluku o socijalnoj skrbi: Veće naknade i nova prava za najugroženije građane

Grad Split unaprijedit će sustav socijalne skrbi kroz novu Odluku o socijalnoj skrbi koju je usvojilo Gradsko vijeće, a koja donosi povećanje postojećih naknada, uvođenje novih prava te proširenje kruga korisnika za najosjetljivije skupine građana. Novom odlukom predviđeno je povećanje naknada za novorođenu djecu, kao i rast jednokratnih pomoći te potpora za umirovljenike i osobe s invaliditetom. Uz to, uvodi se i 100-postotno financiranje jaslica i vrtića za djecu udomitelja, djecu bez roditelja te djecu čija oba roditelja imaju 100-postotni invaliditet.

Među novostima je i proširenje kategorija korisnika koji će moći ostvariti pravo na sufinanciranje prehrane u produženom boravku, dok će se kroz dodatne mjere obuhvatiti širi krug građana kojima je potrebna pomoć sustava socijalne skrbi. Iz Grada poručuju kako nova Odluka dodatno jača sustav potpore za djecu i mlade, starije osobe te osobe s invaliditetom, uz pravedniju raspodjelu sredstava i širenje prava iznad zakonskog standarda.

Gradonačelnik Splita Tomislav Šuta istaknuo je kako je riječ o značajnom iskoraku u socijalnoj politici grada.

"Ovo je veliki iskorak kojim unapređujemo sustav socijalne skrbi za niz kategorija naših sugrađana. Pokazujemo socijalnu osjetljivost i jasno poručujemo da socijalna politika nije trošak, već ulaganje u dostojanstven život svih naših građana", poručio je Šuta.

Usvajanjem nove Odluke Split, kako navode iz gradske uprave, nastavlja razvijati moderan i socijalno osjetljiv sustav usmjeren na podizanje kvalitete života svih svojih građana.