Ivošević: "Nadam se da USKOK nije prespavao novi slučaj Sabo i kako ćemo Tomislava Šutu uskoro gledati iza rešetaka"

Bivši splitski dogradonačelnik Bojan Ivošević iznio je optužbe vezane uz navodnu političku trgovinu i zapošljavanje u gradskoj upravi, tvrdeći da je imenovanje ravnateljice JUŠO Split bilo unaprijed dogovoreno.

"09.10.2025. godine na sjednici Gradskog vijeća Grada Splita javno sam obznanio da je u gradskoj upravi 18.09.2025. održan sastanak gdje je dogovoreno koji dio Grada Splita i njegovih tvrtki i ustanova će Tomislav Šuta predati Željku Kerumu za vjernost u Gradskom vijeću i upozorio nadležna tijela (USKOK) da im se pred očima odvija novi slučaj Sabo odnosno trgovina utjecajem od strane Tomislava Šute. Tu sam najavio da je i prije raspisanog natječaja dogovoreno da će Miranda Ivanišević Dvornik iz Kerumove kvote dobiti mjesto ravnateljice JUŠO Split.

11.12.2025. Raspisan je natječaj za ravnatelja JUŠO Split što je i zakonska obveza.

23.01.2026. Nakon provedenog natječaja od četiri kandidata izabrana je, gle čuda, Miranda Ivanišević Dvornik iz Kerumove stranke kako sam i najavio na sjednici Gradskog vijeća Grada Splita 09.10.2025. godine.

Nadam se samo da USKOK nije prespavao novi slučaj Sabo i kako ćemo Tomislava Šutu uskoro gledati iza rešetaka.

Jer ja vidjelica nisam, samo dobro slušam. Ukoliko ja čujem bolje nego USKOK sa svim svojim zakonskim ovlastima onda jadna nam majka", napisao je na svom Facebooku.