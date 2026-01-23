Službeno potvrđeno! Miranda Ivanišević Dvornik (HGS) postala je ravnateljica Javne ustanove Športski objekti Split. Vijeće je potvrdilo dosadašnju vršiteljicu dužnosti

Kako doznaje Dalmacija Danas, Upravno vijeće Javne ustanove Športski objekti Split potvrdilo je Mirandu Ivanišević Dvornik za ravnateljicu te ustanove na četverogodišnji mandat.

Na sjednici je bilo prisutno devet članova Upravnog vijeća, a za čelno mjesto predložena su četiri kandidata. Na kraju je izabrana Ivanišević Dvornik, članica Hrvatske građanske stranke (HGS) Željka Keruma, što je – kako doznajemo – bilo i očekivano. Naime, članica HGS-a na kraju je jednoglasno izabrana.

Podsjetimo, Ivanišević Dvornik je do danas obnašala dužnost vršiteljice dužnosti ravnateljice, na koju je imenovana 13. studenoga 2025. godine, nakon što je istekao mandat dotadašnjem ravnatelju Gordonu Cerjanu (mandat mu je istekao 11. studenoga 2025.).

Tko je Miranda Ivanišević Dvornik?

Miranda Ivanišević Dvornik rođena je 1976. godine u Splitu. Dugogodišnja je članica HGS-a te je ranije bila gradska vijećnica u Gradskom vijeću Grada Splita.

Diplomirala je odnose s javnošću na Media Academy u Zagrebu, a profesionalni put gradila je ponajprije u tvrtki Kerum d.o.o., gdje je gotovo deset godina vodila marketing. Kasnije je bila direktorica TV Dalmacije, nakon čega prelazi u gradsku ustanovu Športski objekti, također na poslove marketinga.