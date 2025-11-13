Članica Kerumove stranke postaje ravnateljica splitske ustanove: JUŠO trenutno nema čelnog čovjeka jer je Cerjan odbio potpisati aneks ugovora. Što se tada dogodilo?

Gradska ustanova Javna ustanova športski objekti (JUŠO) ovoga je tjedna i službeno ostala bez ravnatelja nakon što je istekao mandat dosadašnjem ravnatelju Gordonu Cerjanu, a vršitelj dužnosti nije imenovan. Na konstituirajućoj sjednici Upravnog vijeća, čiji je predsjednik Aris Zlodre – bivši gradski vijećnik i član stranke DOMiNO – predloženi dnevni red doživio je neočekivane izmjene.

Podsjetimo, uz Zlodru, novi saziv Upravnog vijeća čine još Dario Jurišić, Marijas Barić, Lidija Bekavac i Joško Siriščević.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Ponuđen kratki aneks, pa povučen

Prema informacijama koje doznajemo od Zlodre, sjednica je započela s točkom o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja, no ona je naknadno uklonjena s dnevnog reda. Članovi Vijeća, naime, nisu postigli dogovor oko izbora privremenog ravnatelja, pa je bivšem ravnatelju ponuđen kratki aneks ugovora – na svega nekoliko dana – kako bi se osigurao minimalni kontinuitet upravljanja do izbora nove osobe.

"Nisam vodio dio sjednice na kojem je predlagan aneks za Cerjana. Po savjetu pravnih službi, moja je obveza kao predsjednika bila ponuditi mu aneks. On ga je naknadno odbio, što je njegovo pravo, a ja sam se pobrinuo da sve bude u skladu sa zakonom. Želim istaknuti da osnivačku sjednicu obično vodi gradski predstavnik ili najstariji član vijeća. U tom dijelu, koji nisam vodio, ta je točka uklonjena i svi su članovi jednoglasno podržali njezino povlačenje. Cilj nam je bio da ustanova ne ostane bez ikakvog vodstva, barem dok se ne imenuje novi ravnatelj", otkrio je Zlodre za Dalmaciju Danas te istaknuo da se o aneksu detaljno informirao s pravnim savjetnicima koji su mu ga i predložili.

Nova ravnateljica – iz redova Kerumove stranke?

Prema neslužbenim informacijama, najizglednija kandidatkinja za mjesto ravnateljice je Miranda Ivanišević Dvornik, bivša gradska vijećnica i članica Hrvatske građanske stranke Željka Keruma. Ako se ta informacija potvrdi, JUŠO bi tako dobio čelnu osobu iz političkog kruga nekadašnjeg gradonačelnika.

Tko je Miranda Ivanišević Dvornik?

Miranda Ivanišević Dvornik, rođena 1976. u Splitu, dugogodišnja je članica Hrvatske građanske stranke te je bila gradska vijećnica u Gradskom vijeću Grada Splita. Diplomirala je PR na Media Academy u Zagrebu, a profesionalnu je karijeru gradila ponajprije u tvrtki Kerum d.o.o., gdje je gotovo deset godina vodila marketing.

Kasnije je bila direktorica TV Dalmacije, nakon čega prelazi u gradsku ustanovu Športski objekti, također na poslovima marketinga. U političkoj areni, dok je bila gradska vijećnica, ostala je prepoznatljiva po istupima u obranu stavova HGS-a i Željka Keruma, premda se u vijećnici najčešće ubrajala među manje aktivne vijećnike kada je riječ o raspravama.

Kako doznajemo, danas bi se trebalo odlučiti hoće li upravo ona postati nova ravnateljica Javne ustanove Športski objekti, a gotovo je sigurno da će se ove informacije uskoro potvrditi.