Ivošević: "Na Rivi predstavljen gotovo isti projekt kao i 2024., jedina stvarna promjena proširenje štekata"

Splitski gradski vijećnik i bivši dogradonačelnik Bojan Ivošević ustvrdio je kako je danas javnosti predstavljen gotovo identičan projekt uređenja Rive kakav je, prema njegovim riječima, već bio predstavljen 10. listopada 2024. godine na splitskoj Rivi. Kako je naveo u objavi na društvenim mrežama, Grad Split je u travnju 2025. angažirao arhitektonski ured 3LHD za izradu glavnog i izvedbenog projekta, vrijedan 279.250 eura, te tvrdi da je upravo taj projekt danas ponovno prezentiran javnosti. "Danas smo imali priliku vidjeti prezentaciju gotovo identičnog projekta kojeg smo već predstavili 10.10.2024. na Rivi", poručio je Ivošević.

"Jedina Šutina intervencija odnosi se na istočni dio Rive"

Ivošević smatra da aktualna gradska vlast, predvođena gradonačelnikom Tomislavom Šutom, do sada nije napravila značajniji iskorak kada je riječ o Rivi, osim zahvata na njezinu istočnom dijelu, koji je, kako navodi, uži od zapadnog. Pritom posebno proziva Šutu zbog, kako tvrdi, odluke o širenju ugostiteljskih terasa prema Dioklecijanovoj palači, i to na dijelu koji je tijekom ljetnih mjeseci ionako opterećen velikim brojem prolaznika. "Tomislav Šuta usudio se napraviti nešto što ni Kerum, ni Baldasar, a ni Opara nisu dozvolili – proširiti štekate prema Dioklecijanovoj palači na već i ovako ljeti preuzak prolaz", napisao je Ivošević.

Prema njegovim riječima, svi ostali elementi danas predstavljene rekonstrukcije podudaraju se s projektom koji je već ranije bio predstavljen javnosti. "Sve ostalo identično je projektu kojeg možete vidjeti na linku u komentaru, pa mi iskreno nije jasno što točno novo je Šuta danas prezentirao", naveo je.

Kritika ranijih odluka i troška rekonstrukcije

Ivošević se u objavi osvrnuo i na postojeće nosače na Rivi, ustvrdivši kako su oni rezultat političkog dogovora između HDZ-a i Liste Velog mista. Smatra da bi troškovi današnje rekonstrukcije bili manji da se ranije postupalo prema stručnim smjernicama. "Čisto da podsjetimo, nosači koji se sad mijenjaju nastali su kao posljedica političke trgovine između HDZ-a i Liste Velog mista. Da je tad rađeno kako je struka predvidila, ne bi sad trebali 3,5 milijuna eura za rekonstrukciju", poručio je Ivošević.