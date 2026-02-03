Ivošević Kerumu: "Dužni ste mi platiti 1.851,48 € s kamatama"

Željko Kerum, bivši splitski gradonačelnik, našao se na meti javne prozivke Bojana Ivoševića, bivšeg dogradonačelnika Splita i nezavisnog gradskog vijećnika s liste Centra, koji je na društvenim mrežama objavio da je pravomoćno dobio sudski spor protiv Keruma.

Ivošević u objavi navodi kako se Kerum “cijeli život” branio tvrdnjama da su dugovi na tvrtki, a ne na njemu osobno, te da je sada, kako tvrdi, situacija došla do točke "osobnog bankrota".

"Željko Kerum se cijeli život izvlačio da je dužna njegova tvrtka, a ne on, pa ne čudi njegova histerična reakcija kad se nalazi pred osobnim bankrotom i kad osobno duguje ni manje ni više nego meni kojeg toliko obožava", napisao je Ivošević.

Ključni dio objave odnosi se na sudski epilog. Ivošević tvrdi da je Kerum "pravomoćno izgubio spor" te da mu mora isplatiti 1.851,48 eura uz kamate.

"Gosp. Kerum umjesto uvreda vrijeme je da prihvatite realnost. Pravomoćno ste izgubili spor i dužni ste mi platiti 1.851,48 € s kamatama", poručio je.