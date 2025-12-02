Ivošević: "Gradonačelnik je mimo policije konstatirao da se u Zagrebu dogodio napad..."

Bojan Ivošević, bivši dogradonačelnik Splita, a danas gradski vijećnik u Gradskom vijeću Grada Splita, oglasio se povodom recentnih političkih istupa vezanih uz sigurnosne događaje i širenje dezinformacija u javnom prostoru. U objavi naglašava kako vlast sa sobom nosi i posebnu težinu odgovornosti, osobito u kriznim situacijama.

"Kad te građani izaberu na čelo drugog najvećeg grada u državi brzo shvatiš da svaka tvoja riječ ima težinu i da u kriznim situacijama moraš pokazati odgovornost i racionalnost jer u protivnom tvoje riječi dođu kao ulje na vatru", poručio je Ivošević.

Podsjetio je na situaciju od prije dva mjeseca, kada je, kako navodi, predstavnik vladajuće većine bez policijske potvrde u javnost pustio lažnu informaciju o naoružanom čovjeku koji navodno hoda Splitom. "Prije dva mjeseca mimo policije je predstavnik vladajuće većine u javnost pustio lažnu vijest da po Splitu hoda čovjek s kalašnjikovom što se ispostavilo neistinito. Rekao sam, ajde barem gradonačelnik nije neodgovoran i željan pažnje", istaknuo je.

Ivošević zatim kritizira i aktualni slučaj iz Zagreba, tvrdeći da je gradonačelnik ponovno istupio bez policijskih činjenica. "Prekjučer je gradonačelnik mimo policije konstatirao da se u Zagrebu dogodio napad i prozvao Grad Zagreb, udruge za zaštitu ženskih prava i ostale aktiviste zbog izostanka reakcije kako bi podilazio radikalnoj desnici, a danas ga je policija demantirala", napisao je vijećnik.

U objavi upozorava na širi politički obrazac koji, prema njegovim riječima, pogoduje ekstremnim narativima. "Cijela ova situacija dokazala nam je da među političarima imamo veliki broj populista koji su za glas spremni nadolijevati ulje na vatru koju potpiruje ekstremna desnica, a među njima je i Tomislav Šuta", naveo je Ivošević.

Osim političke odgovornosti, osvrnuo se i na društvenu klimu, posebno na odnos prema migrantima. "Također dokazala nam je da u našem društvu postoji skupina ljudi koja priželjkuje da neki migrant napravi neko zlo, kako bi opravdali svoju ksenofobiju koju svakodnevno ispoljavaju", upozorio je.

Zaključno, Ivošević ističe kako je cijeli slučaj nepotrebno dobio prostor u javnosti te izražava nadu da će iz njega proizaći barem neka pouka. "Sve ovo nije trebala biti niti crtica u javnom prostoru. Nadam se da smo kao društvo iz ovoga naučili nešto", poručio je.