Ivanović: "Mi smo za gradnju željeznice, ali ne možemo dopustiti da nam Split crta planove"

U Banovini je u utorak održan radni sastanak o ključnim prometnim i infrastrukturnim projektima za Split i okolicu, a među glavnim temama bila je i gradnja željezničke veze od Splita do Zračne luke Sveti Jeronim na Resniku. Sastanku su nazočili Oleg Butković, Tonči Glavina, Blaženko Boban sa zamjenicima Stipom Čogeljom i Antom Šošićem, gradonačelnik Splita Tomislav Šuta, gradonačelnik Solina Dalibor Ninčević, predsjednik uprave Hrvatskih cesta Ivica Budimir te predstavnica Grada Kaštela, pročelnica Marija Vučica.

Zašto Denis Ivanović nije došao

Gradonačelnik Kaštela Denis Ivanović nije sudjelovao na sastanku. Kako je pojasnio, utorak je već godinama rezerviran za razgovore s građanima. Ipak, tijekom svečanog otvorenja rekreativnog centra Milinkova, iznio je stav Kaštela o projektu koji se u javnosti često naziva "metro" te odbacio tvrdnje da Kaštela koče realizaciju, piše portal grada Kaštela.

"Podržavam prugu jer će koristiti i našim sugrađanima i turistima. Ali Kaštela se nešto mora pitati – ne može netko iz Splita crtati i određivati što će se događati u Kaštelima. Mi smo za prugu i ponavljam: kao što mi ne crtamo planove po tuđim gradovima, neće ni drugi po našem", poručio je Ivanović.

Razgovor s ministrom: "Što vi odlučite..."

Ivanović je naveo da je o temi razgovarao i s ministrom Olegom Butkovićem te da je dobio poruku kako će se, ako je tehnički i financijski izvedivo, uvažiti rješenje koje lokalna zajednica odabere.

Govoreći o dosadašnjim razgovorima s Hrvatskim željeznicama, Ivanović je kazao da su još 2022. predstavljene četiri varijante trase:

nova pruga od Raduna prema zračnoj luci

koridor uz državnu cestu D8

dvije varijante preko trase vodovoda u Kaštelima (s razdvajanjem u području Kaštel Novog)

Prema njegovim riječima, varijanta Radun – zračna luka odbačena je jer, tvrdi, ne bi služila lokalnom prijevozu nego bi bila tranzitna veza, a dodatno je problematično što bi koridor zahvatio područje svetišta Gospe Stomorije.

Trasu preko vodovoda smatra posebno osjetljivom: "To bi presjeklo grad, a u koridoru je puno kuća. Pitanje je kako bi ljudi uopće pristupali svojim domovima. Ako je ideja brzi prijevoz, onda nema logike da se pretvori u nešto poput tramvajske pruge, gdje bi putovanje od zračne luke do luke trajalo i više od sat vremena", rekao je Ivanović.

Kaštela preferiraju D8, uz podzemni dio

Kao najmanje štetnu opciju Grad Kaštela, tvrdi Ivanović, odabrao je trasu uz D8, uz prijedlog da dio ide podzemno – na oko tri kilometra, od Kaštela Lukšića do Kaštela Novog, nakon čega bi pruga mogla ponovno izići na površinu. Dodao je kako od 2022. do danas Grad nije dobio konkretan odgovor na taj prijedlog.

Osvrnuo se i na županijski Prostorni plan, u kojem se spominju sve četiri varijante. Ivanović je rekao da, prema tekstualnom dijelu plana, trase postaju važeće tek kada ih u svoje prostorne planove uvrste i Kaštela i Trogir, zbog čega to, kako tvrdi, trenutačno još nije na snazi. Upozorio je i da bi ucrtavanje svih koridora moglo kočiti razvoj grada, jer gradnja u blizini željeznice podliježe posebnim ograničenjima, piše portal grada Kaštela.

Studija izvodljivosti odlučuje o EU financiranju

Na sastanku u Banovini naglašeno je da će studija izvodljivosti pokazati je li trasa u koridoru D8 prihvatljiva za financiranje iz europskih izvora te koja je opcija ekonomski opravdana i provediva.